Sustancias ilícitas iban hacia el oriente del país

Un hombre fue detenido en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres por el presunto delito de tráfico de estupefacientes. El ciudadano transportaba en su camión 350, modelo Silverado, 108 envoltorios de presunta sustancias ilícitas, los cuales estaban ocultos en diversas partes del vehículo.

La intranquilidad de los caninos que participaban en la inspección rutinaria del transporte de carga alertó a los funcionarios, quienes comenzaron a profundizar en la búsqueda hasta dar con los primeros paquetes que se encontraron por debajo de la plataforma del remolque. Posteriormente, en la guantera y asientos encontraron otros tantos, así como también entre las ruedas dobles del camión.

Sustancias ilícitas incautadas en Torres

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández, anunció por medio de sus redes sociales que el operativo se llevó a cabo la noche del pasado domingo 19 de octubre en la parroquia Montaña Verde del municipio Torres, decomisando un cargamento total de 42.35 kilogramos de marihuana y seis kilos 75 gramos de cocaína.

Hernández destacó que el material era proveniente de Maracaibo, estado Zulia, y el destino era Puerto La Cruz del estado Anzoátegui, al oriente del país. Se conoció que el individuo quedó a la orden del Ministerio Público. Mientras que las indagaciones continúan para determinar si el sujeto de 35 años pertenece a una red de comercio ilícito que pueda operar en algún lugar de los mencionados estados.

Durante el operativo, se retuvo como evidencia el vehículo, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Cifras nacionales

Según cifras suministradas por el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello en Venezuela, este año se han incautado poco más de 60.000 kilos de productos ilícitos en distintas regiones del país. El último cargamento de gran magnitud se reportó en el estado Bolívar el pasado viernes, cuando miembros policiales decomisaron 300 kilogramos de sustancias, de los cuales 96 eran de cocaína y 204 de marihuana, así como 10 alegados artefactos explosivos, tipo minas rudimentarias, cuatro tipo direccionales, tres cilíndricos de color anaranjado y 32 detonadores.

A principios del mes de octubre, en el sector Pata ‘e Palo de Barquisimeto, un operativo policial permitió la captura de tres personas que supuestamente estaban involucradas en el delito de venta a pequeña escala de sustancias, tras conseguirse 13 paquetes de sustancias en una unidad de transporte tipo buseta. Para ese momento, se conoció que la procedencia de las sustancias controladas provenían de la parroquia El Cují.