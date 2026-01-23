Detienen a hombre de 39 años por simular hurto de una moto

A un hombre, de 39 años de edad, lo detuvo una comisión del Cicpc, luego de que determinaran que, presuntamente, simuló un hecho punible en Lara.

Una fuente policial indicó que el hombre días atrás se dirigió hasta el Cicpc para denunciar el hurto de su moto y los funcionarios de la Delegación Municipal San Juan iniciaron las investigaciones para dar con los responsables.

Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional, informó que los funcionarios a través de las averiguaciones determinaron que el hombre de 39 años de edad fingió el hurto de su moto Keeway Express 150 y es que los uniformados hallaron el vehículo dentro de la vivienda.

El comisario explicó, a través de Instagram, que los funcionarios ahondando en las investigaciones conocieron que este hombre mintió sobre el hecho para inculpar a su hermana y cuñado, con el fin de desalojarlos de la vivienda que comparten.

Fue así como los funcionarios le colocaron las esposas al hombre y lo trasladaron hasta la sede del Cicpc para iniciar el proceso judicial y ser presentado ante los Tribunales larenses.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

Detenido con droga

En otro procedimiento, dos hombres fueron detenidos por el Cicpc en El Obelisco, al oeste de Barquisimeto.

Los hombres, de 20 y 32 años de edad, fueron capturados luego de que los uniformados llevaran semanas de investigaciones para dar con distribuidores de droga en la zona.

Durante el procedimiento, los funcionarios lograron colectar como evidencias dos vehículos que, supuestamente, eran usados como medios de transporte para la distribución de sustancias estupefacientes, además de panelas de presunta marihuana con un peso de cinco kilos.

Tras la detención, el comisario Douglas Rico indicó que esto forma parte de las estrategias para disminuir los índices de comercialización de sustancias ilícitas en el estado Lara.