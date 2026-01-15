Cuatro personas perdieron la vida en accidentes viales

Cuatro familias larenses se enlutaron este lunes, tras perder a sus seres queridos en hechos viales ocurridos en diferentes puntos del estado.

El primer caso ocurrió la mañana de este lunes en la carretera centroccidental, municipio Torres.

Alex Anderson Tovar, de 22 años de edad, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Eduar Rodríguez, de 26 años de edad, iban a bordo de una moto por la vía y aparentemente el conductor perdió el control de la unidad y se estrellaron. Ambos murieron de inmediato.

Entre los cuatro, dos eran PNB

El segundo hecho ocurrió en horas de la tarde, Joseph Angulo, de 22 años, también funcionario de la PNB, murió luego que el caucho de su moto explotara y se estrellara contra un poste de electricidad justo en la vía hacia Pavia.

La cuarta víctima fue Gabriel Mujica (56), murió luego de permanecer recluido durante 18 días en el Hcamp por un accidente en el sector El Cardonal.