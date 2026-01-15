La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

viernes, 16 enero 2026
Sucesos

Cuatro personas perdieron la vida en accidentes viales

Cuatro personas, entre ellas dos funcionarios de la PNB, fallecieron este lunes en distintos accidentes viales registrados en el estado Lara.

Por Euseglimar González
Cuatro personas, entre ellas dos funcionarios de la PNB, fallecieron este lunes en distintos accidentes viales registrados en el estado Lara.

Cuatro familias larenses se enlutaron este lunes, tras perder a sus seres queridos en hechos viales ocurridos en diferentes puntos del estado.

El primer caso ocurrió la mañana de este lunes en la carretera centroccidental, municipio Torres.

Alex Anderson Tovar, de 22 años de edad, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Eduar Rodríguez, de 26 años de edad, iban a bordo de una moto por la vía y aparentemente el conductor perdió el control de la unidad y se estrellaron. Ambos murieron de inmediato.

Entre los cuatro, dos eran PNB

El segundo hecho ocurrió en horas de la tarde, Joseph Angulo, de 22 años, también funcionario de la PNB, murió luego que el caucho de su moto explotara y se estrellara contra un poste de electricidad justo en la vía hacia Pavia.

La cuarta víctima fue Gabriel Mujica (56), murió luego de permanecer recluido durante 18 días en el Hcamp por un accidente en el sector El Cardonal.

