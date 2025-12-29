Accidentes viales dejan tres fallecidos en Lara

Una serie de accidentes de tránsito registrados desde el viernes ha dejado un saldo trágico en el estado Lara. Se reportaron tres personas fallecidas y seis lesionadas, quienes fueron ingresados al Hospital Central Antonio María Pineda. Entre las víctimas fatales se encuentra Luis Bello Castro, un mototaxista de 28 años, residente de Bobare, quien falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

El segundo deceso fue de un septuagenario arrollado por un motorizado en el municipio Torres. Ramón Navas Mosquera, de 76 años, caminaba por la avenida Francisco de Miranda y a la 1:40 p.m. del sábado sufrió este accidente que le causó politraumatismos y un severo traumatismo craneoencefálico.

La fatalidad envolvió a José González Vizcaya, de 30 años, cuando iba en su moto junto a Nairobis Ramos Rodríguez, de 34 años. Presuntamente, pierde el control en la vía de El Tocuyo a Quíbor y muere de forma instantánea, con fractura abierta craneoencefálica. La dama fue trasladada al Hospital Baudilio Lara y luego remitida al principal centro asistencial.

Accidentes con lesionados

En cuanto a los accidentes con lesionados, estos ocurrieron a partir del mediodía del sábado, entre las víctimas están los mecánicos Fernando Linares (20) y Eliézer Gómez (18), quienes iban en moto desde El Manzano hasta Barquisimeto e impactaron contra un vehículo. Henry González Rojas (24) residente de Cambural iba en moto y chocó contra un carro en la avenida Venezuela con calle 15. Rober Colmenárez (23) iba en moto y colisionó con otra en la avenida Carabobo. Y Gregorio Parra (31), quien perdió el control de su moto en Cerro Gordo.