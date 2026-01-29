Colector larense de bus muere tras siniestro vial

Un colector sin vida y dos lesionados dejó un hecho vial ocurrido en la autopista José Antonio Páez, a la altura del caserío Morador, estado Portuguesa.

La mañana del domingo, el autobús marca Yutong se trasladaba por la autopista con 33 pasajeros a bordo con destino a Barquisimeto, aparentemente, presentó una falla mecánica y se coleó.

El colector fue trasladado al hospital pero no sobrevivió

El bus cayó por un pequeño barranco causando graves lesiones a tres de las personas que viajaban, entre esas Rafael Fuentes (66), oriundo de Lara, quien presentó traumatismo craneoencefálico.

A Rafael lo trasladaron hasta el centro de salud de la zona, luego fue referido al Hospital Central de Barquisimeto, pero murió tras ser ingresado.