domingo, 25 enero 2026
Sucesos

Choque entre ambulancia y vehículo particular en Las Piedras, deja dos heridos y un fallecido

Redacción La Prensa de Lara
Choque en Yaracuy

Dos heridos y un fallecido, es el saldo de un fuerte choque ocurrido este viernes 23 de enero a las 9:50 de la mañana en la autopista Cimarrón Andresote, sentido Chivacoa, a la altura del sector Las piedras.

Según reporte policial, entre los heridos se encuentra Alexander Vásquez, conductor del Toyota Corolla involucrado en el accidente, y Juan Rojas, quien se desempeñaba como auxiliar en la Unidad ambulancia SIAPE A-05. Este último presentó politraumatismo generalizado moderado.

Choque en Yaracuy

Mientras que el fallecido, Néstor Parra, conductor de la ambulancia. Aunque fue trasladado al Hospital de Yaritagua, falleció al presentar politraumatismo grave.

Choque en la avenida Lara

En horas del medio día, se registró un segundo accidente de tránsito. Esta vez en la avenida Lara, a la altura de la Urbanización Nueva Segovia en Barquisimeto.

En el hecho, se vieron involucrados un vehículo particular y una unidad de transporte público.

Funcionarios del cuerpo de bomberos del municipio Iribarren acudieron al lugar y procedieron a la extracción de los tripulantes del vehículo particular.

