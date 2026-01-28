Cicpc detuvo a un hombre por presunto homicidio en El Tereque

Una deuda terminó en sangre. Reinaldo Javier León Espinoza, de 35 años de edad, perdió la vida en diciembre en manos de un hombre de 20 años, quien presuntamente cometió el crimen porque la víctima le debía 250 dólares.

Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional, informó que el 06 de diciembre del año pasado, alias «Yei» llegó a la comunidad El Tereque, sector Valle Esperanza, del municipio Palavecino e ingresó por la parte trasera de la casa de Reinaldo, quien era una persona con discapacidad y se encontraba en silla de ruedas.

Sin mediar palabras, el homicida abrió fuego contra Reinaldo, lo hirió dos veces en el tórax y huyó de la escena.

Tras el hecho, los funcionarios del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal de Cabudare iniciaron las investigaciones para dar con el responsable del hecho y esclarecer el caso.

Los uniformados pudieron saber que Reinaldo tenía una deuda con el homicida y que él, presuntamente, se negaba a cancelarle. Fue así como el Cicpc comenzó a seguir los pasos al responsable hasta que logró capturarlo en Palavecino.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron como evidencia un arma de fuego que habría sido usada para acabar con la vida de Reinaldo y otros ataques sicariales.

Cicpc lo tiene bajo la lupa

El hombre fue trasladado hasta la sede del Cicpc y quedó a la orden del Ministerio Público.

El comisario Douglas Rico, también informó que el hombre que fue detenido, presuntamente, usó el mismo modus operandi para asesinar a Jhonsen David Linárez, el 09 de agosto de 2024.

Alias ​​»Yei» también habría herido a un hombre el 19 de agosto de 2024, luego de una discusión. En ese hecho, el hombre sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos a la víctima, quien estuvo recluida en un hospital por semanas.