Ciclista pierde la vida tras un mes de agonía

Antonio José Villegas Jiménez, un ciclista de 65 años de edad, murió la noche de este 11 de marzo en el Hospital Central de San Felipe, estado Yaracuy, luego de sufrir un accidente de tránsito en La Mata de Cabudare, hecho ocurrido el 05 de febrero.

Se pudo conocer que ese día, el señor Antonio iba a bordo de su bicicleta y cuando atravesaba la avenida La Mata el conductor de un vehículo, que se desconocen las características, no se percató de él y se lo llevó por delante.

Tras el impacto, el señor Antonio presentó múltiples lesiones en su cuerpo, las personas que estaban en los alrededores de la zona de inmediato salieron para prestarle los primeros auxilios, pero por su condición crítica decidieron llamar a una ambulancia.

Complicaciones médicas del ciclista tras el arrollamiento

Una fuente policial indicó que el hombre fue trasladado al ambulatorio tipo II Don Felipe Ponte, en Cabudare, pero debido a las complicaciones que presentaba y las intervenciones quirúrgicas que requería, la familia lo trasladó el 08 de marzo al Hospital Br. Rafael Rangel de Yaritagua.

Se supo que en el centro de salud de Yaritagua no duró muchas horas, debido a que los médicos lo refirieron al Hospital de San Felipe para la operación que necesitaba, a los tres días de su ingreso murió producto de las complicaciones.

El cuerpo del señor Antonio fue trasladado de la morgue del hospital a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) Yaracuy, por una comisión de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (DIATT) de la PNB.

Los familiares de la víctima tuvieron que trasladarse hasta la sede del Senamecf para iniciar con los trámites y así poder retirar el cuerpo para llevarlo hasta Lara, lugar en el que tenía su residencia.

Sobre el responsable del hecho vial no hay mayores detalles, pues policías de Yaracuy desconocen si se encuentra detenido.