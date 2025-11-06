Capturan a joven por caso de sextorsión en Quíbor

Las investigaciones por un caso de sextorsión en Quíbor dieron resultados. Funcionarios del Cicpc lograron ubicar a un hombre, de 21 años de edad, que se hacía pasar por mujer para lograr captar a sus víctimas y luego de obtener su confianza les pedía fotos íntimas.

Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional, informó que el hombre contactaba a las víctimas por WhatsApp y luego de varias conversaciones lograba intercambiar contenido explícito y al poco tiempo las amenazaba con exhibir las imágenes.

El hombre, presuntamente, les pedía a sus víctimas $700 para no publicar las fotos.

Capturan al hombre después de múltiples denuncias

Fue así como las personas decidieron denunciar y los uniformados iniciaron las investigaciones por medio de experticias de celulares y entrevistas, en medio de las averiguaciones lograron identificar al presunto responsable y confirmar que no se trataba de una mujer la que estaba detrás de la pantalla, sino un hombre.

El hombre quedó a la orden de la Fiscalía 29.