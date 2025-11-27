jueves, 27 noviembre 2025
jueves, 27 noviembre 2025
Sucesos

Adolescente resultó lesionado en accidente de moto carguero

Un accidente involucrando una moto que llevaba botellones de agua ocasionó politraumatismos generalizados y otras heridas en el adolescente.

Por Guiomar López
Un adolescente, de 15 años de edad, quien iba de acompañante en una moto carguero que despachan botellones con agua potable, resultó lesionado luego de que el conductor perdiera el control de la unidad a la altura del puente Macuto, al sur de Barquisimeto. Este accidente fue al final de la mañana del lunes, siendo trasladado a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda.

¿Qué le ocurrió al joven en el accidente?

Los transeúntes agradecían que portaba su casco que lo protegió de lesiones de gravedad. Presentó politraumatismos generalizados, traumatismo en la pierna izquierda y algunas laceraciones en el rostro.

Agricultor pierde la vida tras ser arrollado en el municipio Urdaneta

Se mantuvo consciente, aunque un poco mareado, como una reacción a las contusiones. A los pocos minutos, estaba siendo atendido por paramédicos de una ambulancia del 911 URI.

La moto de carga, de color rojo, quedó volcada en plena vía y los transeúntes ayudaban a organizar los botellones, hasta revisando los daños que sufrieron estos envases plásticos, debido al impacto contra el asfalto.

