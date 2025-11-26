Agricultor pierde la vida tras ser arrollado en el municipio Urdaneta

El señor Lisandro Gutiérrez salió de su casa hacia la bodega cercana el pasado lunes, y regresaría con las empanadas para el desayuno. Pero su familia, al poco tiempo, lo que recibió fue la noticia que el agricultor había sido arrollado por un motorizado, un funcionario policial que resultó lesionado.

El atropellado, de 60 años de edad, estaba grave, fue llevado desde el caserío El Porvenir hasta el centro de salud de Santa Inés, en el municipio Urdaneta, donde fue referido a la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto, pero murió en la ambulancia que lo trasladaba.

Parientes estaban molestos porque consideraban que presuntamente el exceso de velocidad causó el accidente. Dijeron que el señor cruzaba la carretera antes de las 8:30 a.m. y el motorizado acababa de arrancar, a pocos metros, en una vía recta, sin una curva que limitara su visibilidad ni otra cosa que propiciara la pérdida de control de la moto.

Su sobrina, Luisángela Gutiérrez, lloró en varias ocasiones, mientras esperaban por la entrega del cuerpo en la morgue y recordó que venía acompañando a su tío en la ambulancia, quien sufrió fractura en la cadera, politraumatismos en el abdomen y craneoencefálico. «Venía muy mal, seguramente con sus órganos destrozados y no pudo aguantar por mucho tiempo», dijo, señalando que murió antes de salir de Urdaneta, con valores muy alterados por tratarse de un paciente hipertenso y que sufría de diabetes.

Un agricultor recordado con mucho cariño en su caserío

Comentaba junto a otros familiares que el motorizado involucrado estuvo durante la noche del domingo en un largo compartir y que a primera hora del lunes tenía un compromiso importante. Mientras que el sexagenario era un agricultor que se dedicaba principalmente a la siembra de maíz, casi a tiempo completo y no acostumbraba a estar ingiriendo bebidas alcohólicas.

Lo recuerdan como una persona muy querida en el caserío, padre de cinco hijos, a quienes crió con su labor en el campo. «¡Ojalá no se hubiesen antojado de ese desayuno!, tal vez la fatalidad no se hubiese llevado a mi tío», se lamentó la joven muy conmovida y reconociendo que de parte del motorizado se ofrecieron a apoyarlos con un monto de dinero y completar los gastos del traslado del cuerpo desde Barquisimeto hasta el municipio Urdaneta.

Pidieron más prudencia al transitar por esa carretera, vía hacia Falcón.