Accidentes de tránsito dejan once lesionados

El inicio de semana en el estado Lara se vio empañado por una serie de accidentes de tránsito que dejaron un saldo de once personas heridas en los municipios Iribarren, Palavecino, Torres y Urdaneta. La recurrencia de estos siniestros ha encendido las alarmas de las autoridades locales, dado que las colisiones involucraron tanto a civiles como a funcionarios de seguridad en distintos puntos estratégicos de la entidad. Los afectados fueron ingresados progresivamente en los centros asistenciales de sus respectivas jurisdicciones para recibir atención médica de urgencia.

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el pasado martes, 3 de febrero, aproximadamente a las 3:00 p.m., en la carretera hacia Duaca. El joven Luis Maramara Amaya, de 21 años y residente del sector El Jayo, sufrió heridas de extrema gravedad tras impactar su motocicleta contra la parte posterior de un camión a la altura de la planta cementera.

Maramara fue trasladado de inmediato al área de emergencias del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), donde los médicos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo y abierto, acompañado de una fractura de fémur, cuadro que mantiene bajo pronóstico reservado.

Balance de víctimas en accidentes de tránsito

La lista de lesionados durante esta ola de accidentes incluye a tres funcionarios policiales, identificados como Abersabeth Camacaro, Eliannis Páez y José Silva, quienes resultaron afectados en cumplimiento de sus funciones o traslados.

Asimismo, se reportó el ingreso de otros ciudadanos identificados como Wilcher Palacios, Williannys Pargas, Livene Bracho, Ubaldo Mendoza, Wilmer Alvarado, Víctor Angulo y Cirilo Rico. Hasta el momento, las autoridades de tránsito terrestre se encuentran realizando los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas de estos eventos, entre las que no se descartan el exceso de velocidad y las fallas mecánicas.