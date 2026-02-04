Dos jóvenes pierden la vida en siniestros viales

El asfalto se manchó de sangre desde la madrugada de ayer, cuando dos jóvenes perdieron la vida al colisionar contra un objeto fijo, tras perder del control. La primera víctima fue Pedro Segundo Lameda Suárez (36), quien conducía un carro por la carretera centroccidental en el municipio Torres y luego se conoció de la muerte de Keibel Alejandro Montilla (20) en la urbanización La Sábila, al norte de Barquisimeto.

Según portales de redes sociales de Carora, el accidente de Lameda ocurrió luego de la 1:00 a.m. y allegados comentaron que la tragedia enlutó a la familia, justo cuando celebraba su cumpleaños. No entendían cómo terminó estrellándose contra la base metálica de una valla publicitaria.

Uno de los jóvenes estaba cumpliendo años

La alegría de Lameda festejando sus 36 años, terminó en la fatalidad, en medio de la penumbra de la carretera, en el sector Sabaneta. El impacto fue tan fuerte, que la parte delantera del carro quedó destrozada, las imágenes rápidamente se hicieron virales, se confirmaba que no hubo sobreviviente. Los traumatismos generalizados comprometieron sus signos vitales, dejándolo gravemente lesionado y falleció al poco tiempo.

Con esa lamentable noticia amanecieron los pobladores de Torres y sus familiares no entendían el giro tan dramático del cumpleaños de Lameda, quien deja a un hijo huérfano.

El otro accidente ocurrió a las primeras horas de la mañana, cuando vecinos de la urbanización La Sábila, al norte de la ciudad, escucharon el estruendo en la calle 1 con vereda B. Se trataba de Keibel Alejandro Montilla, quien manejaba su moto y terminó impactando contra un árbol.

Familiares y amigos estaban muy consternados por este hecho. Una joven sólo pudo confirmar que vivía en el sector La Dignidad en Cordero y presuntamente iba a buscar a otra persona. Murió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico severo.