Venezuela recibe 300.000 vacunas para reforzar su plan de inmunización

Venezuela recibió un cargamento de 300.000 dosis de vacunas contra la tuberculosis provenientes de Brasil, fortaleciendo el Programa Ampliado de Inmunización.

Por Redacción La Prensa de Lara
Venezuela ha recibido un cargamento de 300.000 dosis de vacunas contra la tuberculosis, directamente desde Brasil. La ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, confirmó el arribo de las dosis al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira. La funcionaria, señalo a través de la red social Telegram que este aporte tiene como objetivo fortalecer el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del país.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en 2024 reportó que, en la última década, el PAI no ha logrado alcanzar las metas de cobertura de vacunación establecidas. Además, esta misma organización señaló que el programa de inmunización venezolano está rezagado en cuanto a la inclusión de nuevas vacunas a su esquema nacional. En este contexto, la llegada del cargamento es crucial para abordar estas deficiencias.

Venezuela y la cooperación internacional para el PAI

Este envío por parte de Brasil se suma a una serie de cooperaciones internacionales que Venezuela ha recibido en los últimos meses. El país ha buscado activamente la ayuda de naciones aliadas para reforzar su inventario de vacunas. En agosto, Rusia envió 226.000 dosis contra la fiebre amarilla. Del mismo modo, en mayo, Irán 2.407.000 dosis contra la poliomielitis y la hepatitis B.

Además, otras 30.000 dosis de vacunas contra la poliomielitis llegaron en abril desde Cuba, y pocos días antes, Nicaragua había enviado 30.000 dosis contra la poliomielitis y 20.000 contra la tuberculosis.

Ministerio de Salud recibe 700 mil dosis de vacuna contra la Tuberculosis
Fuente informativa: Banca y negocios 

