domingo, 21 septiembre 2025
Nacionales

Empresarios venezolanos en contacto con Aruba, Bonaire y Curazao

Comerciantes venezolanos está buscando aumentar la exportación hacia las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Por Redacción La Prensa de Lara
El presidente de Fedecámaras Falcón, Carlos Medina, informó que ha comenzado a reactivarse el mercado con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao (ABC) «poco a poco», pero «quizás no con la intensidad que queremos».

Comentó que las exportaciones hacia las islas caribeñas se han ido incrementando lentamente, lo que da la oportunidad de traer divisas al país. El comercio con estas islas ha experimentado «una recuperación lenta, porque entraron otros países y tomaron ese mercado».

«Ahora nos pusieron la vara más alta, porque tenemos que prepararnos, desde el punto de vista de calidad, de mercadeo para poder accesar y retomar ese mercado», añadió.

Venezolanos se organizan

Carlos Medina apuntó que la entidad tiene la capacidad de exportar mano de obra del sector construcción a las islas ABC, puesto que ese sector en la nación suramericana está paralizado en un 98%.

Mazparrote: la industria editorial está trabajando al 10% de su capacidad

Explicó que representantes del sector empresarial venezolano están organizando las ofertas exportables. Además, realizan acercamientos con empresarios de Aruba para abrir el abanico de oportunidades para la exportación.

