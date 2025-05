Psicólogos advierten el peligro de la depresión posparto en adolescentes

Apenas están en etapa de crecimiento, acaban de dejar de jugar con muñecas; algunas recién tuvieron su primera menstruación y la primera emoción que experimentan las adolescentes cuando descubren que están embarazadas es que «el mundo se les viene encima». El miedo por conocer la verdad y por ser rechazadas por sus padres las arropa. El temor de ser abandonadas por sus parejas y de ser señaladas por el dedo inquisitivo de la sociedad, trastoca su salud mental. Por eso, estas jovencitas son más propensas a sufrir depresión posparto, según médicos, psicólogos y terapeutas infanto – juveniles.

En Venezuela no hay cifras oficiales actualizadas sobre el índice de embarazos precoces, pero hasta 2020, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa 2020), la fecundidad en adolescentes en el país se ubicaba en 85,3%, la más alta de Latinoamérica. Hace 11 años, la mayoría de los embarazos de este tipo atendidos en centros de salud pública eran de menores de 15 a 19 años, y un 10% tenía entre 10 a 14 años.

En promedio, un 70% de esos casos son embarazos no deseados, según informó el doctor Huniades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina. «Porque frecuentemente se dan por abuso, maltrato, coacción, y ocurren cuando la joven está empezando a menstruar, no ha recibido educación sexual en su hogar ni en la escuela, por ende puede desconocer los métodos anticonceptivos y no está ni preparada orgánicamente ni psicológicamente para tener un embarazo», enfatizó el también médico pediatra-intensivista.

Elaine Mogollón, psicóloga de la Asociación Civil Proyecto Escúchame, dedicada a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, advierte que las jóvenes de 10 a 19 años son las que presentan mayor incidencia de desarrollar depresión posparto, en comparación con mujeres adultas.

«La depresión y la ansiedad que experimentan viene cargada del prejuicio, la estigmatización, críticas que sufren porque los padres tienen la visión general de que su futuro está truncado y la sociedad las invalida. Todo esto hace que la adolescente no pueda vivir un proceso normal de gestación. Eso las expone a situaciones de riesgo. La idea del suicidio pudiera estar presente, se generan algunas conductas de consumo de alcohol, drogas, algunas prácticas sexuales también pudieran derivarse», advierte.

Marlys Corova, terapeuta y psicopedagoga, argumenta que la etapa de embarazo se convierte en nueve meses de sufrimiento, y que es usual que las jovencitas se sientan abandonadas, porque además sus parejas probablemente también menores de edad, no se responsabilizan del bebé ni de la crianza.

«Entonces estas adolescentes no desarrollan un apego afectivo materno; es decir, ni en su embarazo ni luego del alumbramiento tienen un vínculo emocional con su bebé. Ese niño, además, pudo haber somatizado las emociones de rabia, miedo, culpa y vergüenza que experimentó su madre durante la gestación», añadió.

Explica que al ser niños no concebidos con amor, terminan siendo las principales víctimas de los problemas de salud mental de sus madres y de la carga emocional que tiene su entorno. Aclara que hay excepciones, probablemente entre un 5 y 10% de los casos sí logra vincularse afectivamente con su embarazo y su bebé, pero esto depende mucho del apoyo familiar, y la orientación psicológica y terapeuta son claves para lograr un embarazo sano y de aceptación.

«Estas niñas, porque prácticamente es lo que son, necesitan de acompañamiento siempre, y la ayuda fundamental se las proporciona la familia, luego un especialista para que el bebé esté bien y ella tenga buena salud para tenerlo y afrontar el embarazo y el parto», añade Marlys Corova.

Depresión posparto se puede generar por estos embarazos de alto riesgo

Huniades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, explicó que todo embarazo adolescente es considerado de alto riesgo, porque físicamente su cuerpo no está preparado para concebir. Las probabilidades de que estos neonatos nazcan prematuros y de bajo peso son muy altas.

«Todo el peso emocional que experimentan las adolescentes recae en el feto. Son bebés de bajo peso porque la madre no suele alimentarse bien durante la gestación, más aún cuando vienen de una familia que no es estable económicamente. Todos los gastos que implica un embarazo, todo eso afecta«, argumenta.

Por su parte, Zuly Roa, terapeuta ocupacional, menciona que estas jovencitas experimentan un cambio de comportamiento en la primera etapa del embarazo. «Se vuelven más retraídas, tienen poca comunicación con su entorno y comienzan a vestirse con ropa ancha, experimentan mucha ansiedad», recalca.

Para algunos padres, la noticia de que su hija adolescente está embarazada puede representar una «catástrofe familiar». Según explica María Alejandra Sivira, psicóloga y fundadora del Centro Integral de Bienestar Emocional (CIBE), muchos experimentan un duelo.

«Sienten que la imagen que tenían de su hija se ha perdido. De hecho, se pierde la confianza, es un golpe a su moral, ética y valores. Experimentar un duelo en donde la primera fase es la negación, luego la ira y finalmente terminan aceptando», argumenta.

Pero esta aceptación viene con una carga de estrés y de mayor responsabilidad, porque suele ocurrir que son los padres los que terminan asumiendo la carga económica y crianza del nuevo bebé, sobre todo si sus hijas son abandonadas por sus parejas.

Sivira señala que durante el embarazo estas jóvenes viven en incertidumbre. Muchas no tienen consciencia de la responsabilidad que es traer un hijo al mundo, y es muy frecuente que se enteren tardíamente que están embarazadas. Por lo general, cuando se les retrasa el período.

Suelen ocultar los primeros tres meses el embarazo a sus padres ante el temor de ser rechazadas o de la reacción que estos puedan tener, que puede ser violenta, hasta echarlas de la casa. Otras tratan de ocultarlo por más tiempo. Eso hace que las adolescentes no tengan un control prenatal completo.

«Algunas no consumen ácido fólico los primeros tres meses del embarazo, que es fundamental porque ayuda a que se desarrolle el cuerpo calloso del cerebro del bebé y lamentablemente esto trae graves consecuencias de salud, como dificultades para desarrollar sus habilidades motoras», explicó Zuly Roa, terapeuta infanto- juvenil.

Acompañamiento psicológico es clave en adolescentes embarazadas para no caer en depresión posparto

Tanto psicólogas como terapeutas, argumentan que el acompañamiento familiar y de especialistas es fundamental para que las adolescentes aprendan a aceptar que serán madres, que adquieren una responsabilidad y ya no pueden comportarse como niñas.

«Se trabaja primero en el reconocimiento de su acción, para que logren aceptar y tener vinculación con el bebé que llevan en su vientre. Luego se trabaja con un cambio de pensamiento, que los psicólogos llamamos reingeniería del pensamiento, para ayudar a entender a esa madre que sus necesidades no son ya las mismas de una adolescente, que ahora tiene alguien a quien cuidar», afirma María Alejandra Sivira, psicóloga.

Zuly Roa, terapeuta, acota que la terapia debe incluir al padre del bebé, si está presente y a los abuelos.