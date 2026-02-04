Producción de maíz y arroz en Venezuela se duplica y apunta a la exportación

Los cultivos de maíz y arroz son los cereales más consumidos en Venezuela y los que más contribuyen a combatir el hambre en el planeta. Según el economista agrícola Nerio Naranjo, ambos rubros han tenido una recuperación acelerada desde 2021. En ese año, Venezuela producía unas 750 mil toneladas de maíz y tenía cultivadas 250 mil hectáreas. Ahora se ha duplicado la producción ubicándose en 1.5 millones de toneladas al año y la siembra ha crecido 20%, estableciéndose en 300 mil hectáreas.

En cuanto al arroz, la última cifra que dio a conocer Fedeagro fue de agosto 2025. En ese año el sector sembró 73.700 hectáreas de arroz. Eso se tradujo a 683.000 toneladas, abasteciendo a más del 76% de la demanda nacional.

«En el arroz tenemos el potencial para que en los próximos años sea un rubro de exportación y esperemos que eso se consolide. Las organizaciones de arroz están trabajando muy duro en investigación, y el panorama es favorable. Esperamos que los precios del mercado también ayuden este año», expresó.

Sobre el maíz, el académico de la UCLA expresó que se ha observado un aumento del rendimiento promedio por hectárea de aproximadamente 18,42% (700 kilos). «Hemos pasado de 3.800 kilogramos por hectárea, alrededor de 4.500 kilos por hectárea. Sin embargo, esos números resultan bajos para ser competitivos con otros países. Si pensamos en que Venezuela tiene posibilidades de exportar maíz en unos años, la productividad promedio debe ser superior a 6.000 kilos por hectárea», apuntó.

Sostiene que eso se logra con adquisición de tecnología en el campo, buena gerencia, organización, inversión y sobre todo la posibilidad de acceder a financiamiento bancario.

En Venezuela, entre el 70 y 80% del maíz que se produce se destina a la fabricación de harina precocida para consumo humano, lo que quiere decir que es maíz blanco. El resto es maíz amarillo que se utiliza para la producción de alimentos para animales, principalmente el engorde de aves y cerdos.

Expo-Congreso

Nerio Naranjo es además coordinador del comité científico y académico del Tercer Congreso Nacional del Maíz y del Arroz, que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de marzo en la ciudad de Barquisimeto y cuya sede será el Hotel Trinitarias Suites. El evento contará con conferencistas nacionales e internacionales de Colombia, Nicaragua, Estados Unidos y México. Además, con profesores e investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y del Decanato de Agronomía de la UCLA.

«Es un evento que nos congrega a todos cada dos años y que marca pauta con el objetivo de impulsar la tecnología, la transferencia de conocimientos, la innovación, la rentabilidad y que se ha convertido en la mesa de agronegocios más importante del país», expresó Andrés Ortiz, organizador del evento y representante de la empresa Agroindustria América.

«Es un evento trascendental en el sector agrícola que congrega alrededor de 600 productores, así como a representantes de empresas de maquinaria agrícola, de insumos y que busca fortalecer la soberanía agroalimentaria de Venezuela, con dos cultivos pilares: el maíz y el arroz», manifestó Carlos Hernández, representante del Grupo Innova.

Entre los temas que se tratarán en estos tres días de congreso está: sanidad, innovaciones biotecnológicas, genética aplicada a la seguridad agrícola, temas de economía, de nutrición, agricultura regenerativa, meteorología y climatología, sabiendo que el clima es un punto álgido, sobre todo en la producción de maíz y habrá foros de evolución tecnológica en maquinaria e implementos agrícolas con importantes empresas participantes, así lo informó Carla Del Nunzio, ingeniero agrónoma, representante de Agrinova.

Investigación

Los excedentes de este evento serán destinados a la UCLA, para qué continué la investigación, extensión y academia (docencia), los tres pilares fundamentales de esta institución.

«Nuestra participación en el Tercer Congreso Nacional del Maíz y del Arroz, tiene que ver con dar aval académico al evento que es bastante importante para el desarrollo productivo del arroz y el maíz…A pesar de todas las limitaciones que tenemos, la UCLA no ha dejado de investigar ni de hacer extensión ni de dar clases», apuntó Francisco Carrasco, decano de Agronomía de la UCLA.

Esta universidad tiene un laboratorio de análisis de suelo y como proyecto un nuevo laboratorio de genética molecular que permitirá ver el ADN de la semilla y los productos que genéticamente estén modificados con un 95% de certeza.

«El momento histórico que vive el país, reclama un esfuerzo conjunto para mejorar nuestra eficiencia y competitividad en la producción agrícola, y así contribuir con el crecimiento económico», Nerio Naranjo, economista, coordinador del comité científico y académico del Congreso Nacional del Maíz.