Procesión marítima en honor a la Virgen del Valle congregó a cientos de fieles

Este pasado lunes 8 de septiembre en la bahía de Pampatar, estado Nueva Esparta, decenas de embarcaciones participaron en la tradicional procesión marítima que se realiza en honor a la Virgen del Valle.

Esta hermosa celebración es el gran cierre de las festividades en honor a la patrona de los pescadores y marineros, un acto caracterizado por la fe y devoción que congrega a miles de fieles cada año.

Las festividades en honor a la Virgen del Valle iniciaron el primero de septiembre con la solemne bajada de su imagen del altar de la basílica, ceremonia en la cual la Virgen lució un vestido confeccionado especialmente para la ocasión y recorrió en procesión el Valle del Espíritu Santo.

Crédito: @virgendelvallene en Instagram.

La historia de la Virgen del Valle

La Virgen del Valle es un símbolo de devoción en el oriente venezolano y es venerada como patrona del estado Nueva Esparta, de los marineros, pescadores y de la Armada Bolivariana.

Su historia se remonta al origen mismo de Venezuela, cuando se cree que la imagen llegó desde España en 1529 a la isla de Cubagua. En 1541, una tormenta destruyó la población de Nueva Cádiz, pero la imagen de la Virgen se salvó, convirtiéndose así en un símbolo de esperanza y resistencia para la comunidad.

Crédito: @virgendelvallene en Instagram.

La Virgen del Valle resistió por siglos desastres naturales, saqueos de piratas y los embates de la guerra de independencia, generando así una fuerte devoción que se extendió por toda la isla de Margarita y luego por la costa oriental venezolana.

En 1910, el papa Pío XI le otorgó la coronación canónica, y el 8 de septiembre de 1911 fue coronada por el entonces obispo de Guayana, Antonio María Durán, quedando esta fecha como el día de su celebración.