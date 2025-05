Ortodoncia no invasiva, nueva tendencia, pero poco asequible al ciudadano

Al igual que las actualizaciones de las profesiones y de la tecnología que se registran a diario, el mundo de la ortodoncia no se queda atrás con una propuesta de tratamiento dental no invasivo con mayor efectividad, pero con un costo superior al tratamiento convencional.

Los alineadores dentales transparentes son una de estas tendencias en la salud bucal que evita las laceraciones en la boca causadas por la ortodoncia tradicional. Según explican especialistas, esta propuesta puede lograr determinar los resultados del tratamiento desde un escáner digital, que a diferencia de la ortodoncia tradicional se usa para elaborar el diseño de la sonrisa desde un molde hecho con materiales poco agradables al gusto humano.

El odontólogo, Carlos Rivas, afirma que hoy en día se ha dejado de hablar de ortodoncia metálica para pasar a la ortodoncia invisible que mejora la parte estética del paciente, ya que no utiliza los alambres y brackets que se acostumbraban. «La ortodoncia invisible parte de unas férulas invisibles que se dan de las impresiones digitales que determina el odontólogo tratante».

Minimiza el tiempo de colocaciòn de la ortodoncia

Rivas explica también, que con esta propuesta se busca reducir el tiempo de trabajo tanto para el odontólogo como para el paciente, ya que todo es totalmente digitalizado con mejores resultados, debido a que la férula se adapta mejor a los dientes del paciente.

Para la odontólogo y ortodoncista, Desirée Rondón, los alineadores transparentes responden además a una necesidad estética, ya que en este tratamiento la férula es casi imperceptible al ojo humano con un diseño dental hecho de forma digital que culmina en alineadores transparentes hechos de un material termoplástico de grado médico, que suele ser PETG que se usa para impresiones en 3D o un tipo de poliuretano.

«El tratamiento con los alineadores transparentes inicia con una consulta de diagnóstico en la que comenzamos a evaluar la salud bucal del paciente, luego se pasa al escáner dental donde se moldea el diseño de la sonrisa para empezar con la adaptación de los alineadores, la ventaja de este procedimiento es que podemos previsualizar los resultados desde el momento de la digitalización de la sonrisa», manifestó la odontólogo.

Aunque parece ser una tendencia atractiva para el público, este tratamiento posee ciertos desafíos, como lo es el desconocimiento de los pacientes ya que se trata de una invención reciente y el precio del mismo puede llegar hasta los 1.500 dólares, dependiendo del diagnóstico del caso.

Para la ortodoncista, María Fernanda Ramírez, presidenta del Capítulo Lara de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia, la tendencia de la ortodoncia invisible es un auge cíclico. Son períodos en los cuales hay un tipo de tratamiento que tiene un boom, siendo ahora los alineadores para ortodoncia. Estos se elaboran con una tecnología que utiliza un flujo digital, un proceso de escaneo intraoral que convierte los registros de la boca en un archivo digital sobre el cual se lleva a cabo la planificación del tratamiento.

«Las férulas se imprimen en un una impresora 3D con una secuencia de alineadores que es la que va a permitir el proceso del movimiento dental, los beneficios de este tratamiento es que el paciente no pasa por el proceso de la toma de impresiones convencional que es bastante desagradable, no necesita aparatología fija, más allá de unos aditamentos muy pequeños que no generan molestias», afirmó Ramírez.

La especialista también hizo énfasis en que este tratamiento permite un cepillado más fácil al igual que el acto de comer, porque los alineadores son removibles, por lo que no hay limitaciones en cuanto a la alimentación y la higiene.

Los especialistas coinciden en que la tendencia de alineadores transparentes es para casos de resolución sencilla y determinar un precio depende de lo que requiera el paciente.