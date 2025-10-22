Onda Tropical 48: Al menos ocho estados del país afectados por las lluvias

El paso de la onda tropical 48 que ingresó a territorio venezolano por el estado Sucre y que provocó fuertes precipitaciones la tarde del lunes 20 de octubre, causó grandes anegaciones, colapso de vías y deslaves en los estados Lara, Carabobo, Sucre, Miranda, La Guaira, Anzoátegui, Falcón y Distrito Capital.

A través de redes sociales, usuarios reportaron las incidencias que generaron temor en las personas, tal como fue en las adyacencias al terminal de pasajeros de Los Teques, que a causa del fuerte aguacero la quebrada Camatagua se desbordó dejando las calles llenas de agua y sin acceso vehicular por tres horas. Lo mismo aconteció en la urbanización El Trigo de la capital de Miranda, donde el colapso de la torrentera provocó inundaciones.

Las intensas precipitaciones, acompañadas de ráfagas de viento, se sintieron con fuerza en los municipios Valencia, Los Guayos, San Diego y Naguanagua del estado Carabobo. En Naguanagua, en el sector El Rincón el fuerte aguacero obligó a los residentes a resguardarse y, según reportes de los vecinos, se derrumbó una pared.

Diversas áreas de este estado se reportaron anegadas, destacando varias zonas del municipio San Diego, el sector de Mañongo y puntos de la zona sur de la ciudad de Valencia, donde el tránsito vehicular se vio comprometido. Además, las personas estaban alerta ante el aumento de nivel en el río Cabriales que atraviesa la capital carabobeña.

En La Guaira, la crecida del río Piedra Azul generó alarma y posterior activación de protocolos de seguridad en el sector El Rincón, ubicado en Maiquetía. También hubo reportes de problemas viales en la Gran Caracas. De acuerdo con varios reportes en la red social X, se registró tránsito lento en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, con sentido Caracas-Guarenas, a la altura del terminal de oriente, por la acumulación de agua en la vía.

Afecciones en oriente por la Onda Tropical 48

El puente La Fuente que conecta al estado Sucre con el estado Monagas quedó completamente colapsado, impidiendo el paso por la troncal 01, principal vía de acceso de ambos estados; así como el puente La Aricagua 1 que conecta Cumanacoa con Aricagua por el ramal 20. La información fue confirmada por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, quien agregó que ante la contingencia y por tratarse de vías de acceso directo se ha ordenado levantar puentes de guerra para habilitar el tránsito en la zona.

En el estado Anzoátegui, funcionarios de cuerpos de rescate afirmaron que la crecida del río Amana arrastró animales, árboles y sembradíos. También mencionaron que, hasta los momentos, no hay damnificados, pero sí hubo daños a nivel de las vías y no hay paso para Pueblo Nuevo por el lado del estado Anzoátegui.

Consecuencias de las lluvias en centroccidente

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, precisó que en la sierra falconiana que comprende cuatro parroquias del municipio Federación: Churuguara, El Paují, Agua Larga y Mapararí, sufrieron crecidas de ríos que se desbordaron por calles y el agua ingresó a los hogares; así como en el municipio Sucre, específicamente en Pecaya.

En el estado Lara, las poblaciones más golpeadas están en los municipios Torres y Urdaneta. En Torres, los principales cauces de quebradas se desbordaron y afectaron a comunidades de Aregue, San Félix, Mapurite, Moruche y Río Tocuyo, en Calicanto 15 viviendas resultaron con daños. Por otra parte, en el municipio Urdaneta, 12 casas de la población Aguada Grande presentaron anegaciones, debido al desbordamiento del río Tocuyo.