Olimpiadas se adaptan al nuevo sistema de matemática recreativo

Uno de los resultados más significativos del nuevo sistema de olimpiadas matemáticas es el fortalecimiento del aprendizaje y el interés de las nuevas generaciones por el pensamiento analítico. Implementado en 2025 con el apoyo de la Fundación Motores por la Paz, este modelo enseña conceptos a través de actividades lúdicas y acertijos, impulsando a un semillero de talentos que ya destaca en medalleros regionales, nacionales e internacionales.

La profesora Mirna Linares, coordinadora adjunta de las olimpiadas regionales juveniles, resaltó la receptividad de alumnos y docentes ante entrenamientos de mayor complejidad. Subrayó que, gracias al potencial de los estudiantes, se evita el riesgo de frustración y se rompe con el prejuicio de etiquetar a la asignatura como una de ‘las tres Marías’ por su grado de dificultad.

Linares aplaude que, con el apoyo de la Fundación Motores por la Paz, se insista en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático desde la edad escolar, cumpliendo con los estándares de la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas.

Logros

Entre los resultados destacados de este año, resalta la inscripción de 1.200 estudiantes, de los cuales 900 participaron activamente en olimpiadas. En las competencias regionales, la delegación sumó 60 medallistas, incluyendo 19 preseas de oro. Este desempeño permitió que un grupo clasificara a la eliminatoria nacional presencial en Valencia, donde se obtuvieron siete ganadores, dos de ellos con medallas de oro.

A nivel internacional, cinco estudiantes representaron al país en la Olimpiada de Mayo (Argentina), logrando tres menciones honoríficas; un reconocimiento significativo dado el alto nivel de exigencia. Asimismo, en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas 2025, celebrada en septiembre, la delegación nacional contó con cuatro integrantes, entre ellos los larenses Juan José Martínez y Luis Fabricio Meléndez, este último galardonado con la medalla de bronce.

Olimpiadas buscan innovar

Según Linares, la meta es seguir incrementando estos logros mediante la valoración de las matemáticas y el compromiso de estudiantes que buscan respuestas más allá del currículo regular. Para ello, es vital el apoyo de directivos y docentes que apliquen herramientas pedagógicas innovadoras, abordando la ciencia desde un enfoque lúdico.

«Con juegos y estrategias lúdicas se gana la atención de los niños», indica Linares, quien subraya la importancia de cultivar la curiosidad de forma recíproca y adaptar la enseñanza a la edad del alumno. El objetivo es evitar la frustración y potenciar el talento de los futuros medallistas.

Actualmente, los temas fundamentales para las olimpiadas de matemáticas se concentran en cuatro áreas principales: álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria. Resolución de problemas, técnicas de demostración y pensamiento crítico son esenciales.