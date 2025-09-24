Oficializada la nueva tarifa del pasaje urbano a Bs. 40

El Ejecutivo Nacional ha oficializado una actualización en la tarifa del transporte público a nivel nacional. De acuerdo con lo estipulado en la Gaceta Oficial 43.218, el costo del pasaje urbano se ha fijado en 40 bolívares.

La nueva normativa mantiene la gratuidad del servicio para ciertos grupos de la población. Las mujeres de 55 años o más, los hombres a partir de los 60 años, y las personas con discapacidad continuarán disfrutando de pasaje sin costo en el transporte público.

Este beneficio se ratifica como una medida de apoyo social para los ciudadanos de la tercera edad y aquellos con movilidad reducida.

Asimismo, los estudiantes continuarán beneficiándose con un régimen de medio pasaje. Aquellos que cursan desde educación básica hasta diversificada pagarán la mitad del costo de lunes a viernes durante el año escolar, siempre que se presenten con su uniforme. Los estudiantes universitarios también gozarán de este descuento, extendiendo el beneficio hasta los sábados, siempre y cuando muestren su carnet estudiantil vigente.

Establecen un pasaje paralelo a la distancia recorrida

Además del pasaje urbano estándar, la Gaceta Oficial detalla un esquema de tarifas ajustado para recorridos más largos.

Los viajes de 10.1 a 20 kilómetros costarán 45 bolívares, mientras que para distancias de 20.01 a 30 kilómetros el precio será de 50 bolívares. Las rutas que superen los 90.1 kilómetros tendrán una tarifa máxima de 85 bolívares, garantizando un costo acorde a la distancia recorrida.