Lluvias ocasionan derrumbes e inundaciones en Caracas

Las fuertes lluvias registradas en Caracas durante la madrugada del miércoles 15 de octubre ocasionaron daños en las vias y fallas en el servicio eléctrico.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron un derrumbe en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Turumo, lo que provocó la restricción parcial del tránsito de vehículos.

Algunos conductores también reportaron tránsito lento en la carretera La Raiza a la altura de La Verota, en los Valles del Tuy, sentido hacia Caracas, debido a inundaciones en la vía. Además informaron sobre el desbordamiento del río Guaire a la altura de Mampote, en la carretera vieja Petare-Guarenas.

Las fuertes precipitaciones también ocasionaron fallas en el servicio eléctrico del estado Miranda. Tal es el caso del municipio El Hatillo, habitantes de al menos 11 zonas reportaron no tener luz desde las 3:00 am.

Zonas sin servicios eléctricos tras las lluvias

– Las Marías

– Los Geranios

– Pueblo de El Hatillo

– Manuel Escalona

– Los Chalets

– La Boyera

– Manarí

– Las Morochas

– Asoocho

– Avenida Intercomunal

– Calle San Pablo de La Unión

Según Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico para el 15 de octubre en el que anticipa la persistencia de condiciones atmosféricas inestables en varias zonas del país.

De acuerdo con el ente meteorológico, se espera el desarrollo de áreas nubladas con lluvias o chubascos y actividad eléctrica en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, norte de Lara, Falcón y Zulia.

Mientras que el resto del territorio nacional mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado, alternando con áreas despejadas.

El Inameh también indicó que se espera que la onda tropical 46 llegue al país en horas de la noche, por lo que prevén se mantengan las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

