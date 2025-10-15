jueves, 16 octubre 2025
jueves, 16 octubre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Nacionales

Lluvias ocasionan derrumbes e inundaciones en Caracas

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Lluvias en Caracas

Las fuertes lluvias registradas en Caracas durante la madrugada del miércoles 15 de octubre ocasionaron daños en las vias y fallas en el servicio eléctrico.

A través de las redes sociales, usuarios reportaron un derrumbe en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Turumo, lo que provocó la restricción parcial del tránsito de vehículos.

Prevención y responsabilidad colectiva mitigan impacto de eventos climáticos

Algunos conductores también reportaron tránsito lento en la carretera La Raiza a la altura de La Verota, en los Valles del Tuy, sentido hacia Caracas, debido a inundaciones en la vía. Además informaron sobre el desbordamiento del río Guaire a la altura de Mampote, en la carretera vieja Petare-Guarenas.

lluvias en caracas

Las fuertes precipitaciones también ocasionaron fallas en el servicio eléctrico del estado Miranda. Tal es el caso del municipio El Hatillo, habitantes de al menos 11 zonas reportaron no tener luz desde las 3:00 am.

Zonas sin servicios eléctricos tras las lluvias

– Las Marías

– Los Geranios

– Pueblo de El Hatillo

– Manuel Escalona

– Los Chalets

– La Boyera

– Manarí

– Las Morochas

– Asoocho

– Avenida Intercomunal

– Calle San Pablo de La Unión

Según Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico para el 15 de octubre en el que anticipa la persistencia de condiciones atmosféricas inestables en varias zonas del país.

De acuerdo con el ente meteorológico, se espera el desarrollo de áreas nubladas con lluvias o chubascos y actividad eléctrica en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, norte de Lara, Falcón y Zulia.

Mientras que el resto del territorio nacional mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado, alternando con áreas despejadas.

El Inameh también indicó que se espera que la onda tropical 46 llegue al país en horas de la noche, por lo que prevén se mantengan las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

Con información de El Diario

Noticias relacionadas

No te pierdas

Locales

Obreros se aferran a los contratos que consiguen

Jhonny Pérez -
Obreros de la construcción en Lara encuentran un respiro laboral gracias a la contratación en proyectos de remodelación privados y obras viales públicas, aunque reconocen que la falta de financiación limita los proyectos de gran escala.

Dietas se tornan complejas en pacientes crónicos

Las obras que sostienen la santidad de la Madre Carmen Rendiles en Venezuela

La capital musical dice presente: 12 niños larenses irán a El Vaticano

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.