La capital musical dice presente: 12 niños larenses irán a El Vaticano

La «Capital Musical de Venezuela» estará dignamente representada en la Ciudad del Vaticano. Doce niños larenses de entre 9 y 12 años, miembros del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, viajarán a Roma para participar en el histórico concierto que se realizará durante la canonización de los beatos Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en la Plaza de San Pedro, el próximo 19 de octubre.

“Es un gran orgullo y una gran satisfacción que estos 12 niños que son larenses nos representen”, dijo Anderson Peraza, director del núcleo Barquisimeto del Sistema en el estado Lara, explicó que el proceso de audiciones se realizó a nivel nacional en el mes de mayo, con un equipo de jurados que visitó cada núcleo para seleccionar a los aproximadamente 200 jóvenes que participarán en el evento. De Lara, fueron seleccionados estos 12 talentos.

Además de su participación en la ceremonia de canonización el día 19 de octubre, la delegación cuenta con una agenda cultural en Roma que aún no ha sido develada. El director del núcleo Barquisimeto también aprovechó para destacar que, durante el proceso de audición, se seleccionó una orquesta infantil y también una orquesta juvenil con 20 jóvenes del estado Lara, la cual será la encargada de representar a Venezuela próximamente en una gira organizada en la Ciudad de México.

12 niños larenses irán a El Vaticano

La capital musical quiere mostrar de que está hecha

“Seguimos trabajando para que nuestro talento en el estado Lara a través de nuestros niños pueda seguir fortaleciéndose y poder mostrar lo que somos como capital musical de Venezuela”, afirmó Peraza.

Una joven larense inicio su travesía a Roma a principios de semana, y el resto de la delegación está viajando durante el día miércoles 15 de octubre. El repertorio musical que prepararon abarca música nacional y latinoamericana, el cual ha sido ensayado en dos encuentros de práctica en conjunto realizados en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Los niños se mostraron orgullosos y receptivos ante la experiencia. Juan Luis Díaz, de 11 años, manifestó emocionado: “Nunca esperé tan chiquito ir a Roma a representar a mi país en la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles”. Por su parte, Galilea Mosquera, representante del núcleo Carora, señaló que para todos “Es un compromiso, estamos representando a nuestro país en otra cultura distinta, y estamos orgullosos de eso”. Todos los jóvenes se encuentran entusiasmados por conocer la capital italiana y dejar en alto el nombre de Venezuela.