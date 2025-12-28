La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

sábado, 3 enero 2026
Nacionales

INTT despliega operativo nacional para prohibir y retirar luces LED en vehículos

El INTT despliega un operativo nacional este fin de semana para prohibir el uso de luces LED y mejorar la seguridad vial.

Massiel Quero
Por Massiel Quero
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las vías durante el cierre del año, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó este fin de semana un despliegue preventivo en todo el territorio nacional. La iniciativa se centra específicamente en supervisar y restringir el uso de barras LED y accesorios de iluminación de gran potencia en vehículos particulares y de carga, con el fin de reducir los peligros que conlleva el encandilamiento en las autopistas.

El operativo, que se desarrolla durante este sábado 27 y domingo 28 de diciembre, cuenta con una amplia presencia de funcionarios en las troncales y avenidas con mayor flujo vehicular. Según informaron las autoridades, estas jornadas no solo buscan fiscalizar, sino también educar a los ciudadanos sobre los riesgos de utilizar equipos que alteran la visibilidad de terceros.

El INTT ve las luces LED como una amenaza

Desde el organismo destacaron que estos dispositivos lumínicos representan una amenaza crítica para la seguridad vial, ya que disminuyen drásticamente la capacidad de reacción de quienes transitan en sentido opuesto. Asimismo, el brillo excesivo de las barras LED suele ocultar la señalización reglamentaria de las carreteras, lo que incrementa la probabilidad de colisiones. El uso de estos accesorios contraviene directamente lo estipulado en la Ley de Transporte Terrestre y sus reglamentos actuales.

A través de sus plataformas digitales, el INTT ha compartido el alcance de estas inspecciones, donde los fiscales explican de forma directa a los conductores las implicaciones legales y técnicas de portar luces no permitidas. El propósito final de estas acciones es consolidar una cultura de respeto mutuo en las vías, garantizando que el tránsito sea fluido y seguro para todos.

INTT suspende licencias de segundo grado para menores de edad
Tabla de contenidos
  1. El INTT ve las luces LED como una amenaza

