jueves, 11 septiembre 2025
Nacionales

Inameh: Onda tropical N°34 llegará al país entre el 9 y 10 de septiembre

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Onda Tropical Nro. 34 se desplaza al noroeste de la Guyana Francesa, ubicada cerca de los 53°W al sur de 17°N, con una velocidad de desplazamiento de 24 Km/h y se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 09 y el miércoles 10 de septiembre.

A través del reporte matutino, que publican en sus redes sociales, la institución precisó que actualmente se registran dos ondas tropicales activas y veintinueve que han llegado a Venezuela, sumando un total de 35 ondas tropicales en lo que va del año.

Precisaron durante las horas de la mañana de este martes, se observa un cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país. La institución destaca la presencia de zonas con precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, el noreste de Monagas, el este de Sucre, Guárico, Apure, Trujillo y Zulia.

Inameh: llegada de la onda tropical 33 será a principios de septiembre

Para la tarde y noche, se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa, lo que traerá consigo lluvias o chubascos, acompañados de eventuales descargas eléctricas. La mayor intensidad de estas precipitaciones se concentrará en Bolívar, Amazonas, la región Nororiental, los Llanos Occidentales, Falcón, Lara, la Región Central, los Andes y Zulia.

Inameh sobre onda tropical N°35

Con respecto a la onda tropical Nro. 35, esta se localiza al oeste de las islas de Cabo Verde, cerca de los 26°W al sur de 17°N, con una velocidad de desplazamiento de 25 Km/h. Se prevé su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre.

Nacionales

Diócesis de Trujillo lanzará libro y estrenará canción acerca de José Gregorio Hernández en Isnotú

Paola Mosquera -
Como una actividad previa a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el próximo 19 de octubre, realizarán el estreno de un libro escrito por el padre José Magdaleno Álvarez y un tema que será su canción oficial.

