Frontera: Nueva ruta de transporte conectará La Parada, Cúcuta y Los Patios

A partir del jueves estará habilitada una nueva ruta de transporte en frontera que busca conectar de mejor manera los municipios de Villa del Rosario y Los Patios con Cúcuta.

Dicho recorrido iniciará en La Parada en Villa del Rosario, y comprenderá como nuevos puntos los sectores del intercambiador sector El Búnker; Anillo Vial Oriental, Hogar Santa Rosa de Lima, la vía variante La Floresta y Pinar del Río.

Una vez en Cúcuta, las unidades de transporte continuarán por los barrios: San Rafael, Puente Barco, Barrio Blanco, Latino, Cúcuta 75, 7 de agosto, Niña Ceci, Belisario Betancur y Los Olivos.

Algunos sitios de referencia en los que transitarán las busetas serán el parque Colón, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la avenida primera, tercera, y el intercambiador de Atalaya.

Frecuencia de transporte en Frontera

Desde la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Cúcuta se aseguró que estás rutas serán de ida y vuelta y pasarán con una frecuencia de 12 minutos. Asimismo, no habrá diferencias en el costo del pasaje.

También se indicó que la empresa prestará el servicio con los mismos 15 vehículos asignados a la ruta existente, por lo que no se habilitarán nuevas unidades. Los horarios en que trabajará será desde las 4:48 de la mañana saliendo desde La Parada, hasta las 5:50 de la tarde partiendo del mismo sector.

Con información de La Prensa Táchira / Sin Frontera