jueves, 16 octubre 2025
jueves, 16 octubre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Nacionales

Frontera: Nueva ruta de transporte conectará La Parada, Cúcuta y Los Patios

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Transporte Público en Frontera

A partir del jueves estará habilitada una nueva ruta de transporte en frontera que busca conectar de mejor manera los municipios de Villa del Rosario y Los Patios con Cúcuta.

Dicho recorrido iniciará en La Parada en Villa del Rosario, y comprenderá como nuevos puntos los sectores del intercambiador sector El Búnker; Anillo Vial Oriental, Hogar Santa Rosa de Lima, la vía variante La Floresta y Pinar del Río.

Una vez en Cúcuta, las unidades de transporte continuarán por los barrios: San Rafael, Puente Barco, Barrio Blanco, Latino, Cúcuta 75, 7 de agosto, Niña Ceci, Belisario Betancur y Los Olivos.

Transporte público en frontera

Algunos sitios de referencia en los que transitarán las busetas serán el parque Colón, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la avenida primera, tercera, y el intercambiador de Atalaya.

Frecuencia de transporte en Frontera

Desde la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Cúcuta se aseguró que estás rutas serán de ida y vuelta y pasarán con una frecuencia de 12 minutos. Asimismo, no habrá diferencias en el costo del pasaje.

También se indicó que la empresa prestará el servicio con los mismos 15 vehículos asignados a la ruta existente, por lo que no se habilitarán nuevas unidades. Los horarios en que trabajará será desde las 4:48 de la mañana saliendo desde La Parada, hasta las 5:50 de la tarde partiendo del mismo sector.

Con información de La Prensa Táchira / Sin Frontera

Noticias relacionadas

No te pierdas

Locales

Obreros se aferran a los contratos que consiguen

Jhonny Pérez -
Obreros de la construcción en Lara encuentran un respiro laboral gracias a la contratación en proyectos de remodelación privados y obras viales públicas, aunque reconocen que la falta de financiación limita los proyectos de gran escala.

Dietas se tornan complejas en pacientes crónicos

Las obras que sostienen la santidad de la Madre Carmen Rendiles en Venezuela

La capital musical dice presente: 12 niños larenses irán a El Vaticano

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.