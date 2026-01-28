Escuelas de cine amplían capacitación para productores

Los productores de cine y audiovisuales, en general se están preocupando por actualizar sus conocimientos y sorprender con propuestas innovadoras, por lo que en las escuelas de cine ofrecen opciones para que continuar preparándose y hasta las enseñan a sacar provecho a sus teléfonos celulares de alta tecnología. Les presentan las alternativas, principalmente para el desarrollo de escritura de historias y mayor incentivo para el cine documental.

Son casas de formación que apuestan por el talento joven y su curiosidad ante los desafíos tecnológicos. Estos espacios alimentan el espíritu creativo y brindan herramientas sólidas de cara al Día Nacional del Cine, integrando a los jóvenes en coproducciones y proyectos que invitan a seguir elevando la calidad de las propuestas nacionales.

Isabel Caroto, directora de la escuela Cieca, destaca que además del interés que los jóvenes muestran por la fotografía y en especial por la ficción, están apostando por el cine documental y por eso abrió un diplomado que será impartido por Miguel Guédez. Será la oportunidad para dejar de atrás el concepto lineal de este tipo de producciones, que eran concebidas como entrevistas con largos testimonios.

Las técnicas modernas priorizan la inmediata (cámara en mano, planos secuencia) y la posproducción avanzada para integrar material de archivo con nuevas filmaciones, adaptándose a las plataformas de streaming. La idea es poder sacar provecho a la creatividad, con la posibilidad de incorporar animaciones, sin restar importancia a las investigaciones.

Escuelas de cine buscan actualizarse

Señala que en Cieca se mantiene trabajando en coproducciones, cuentos como la película «Zuass, se fue la luz» con Marialejandra Martín, para la que buscan mayor apoyo, a fin de seguir en la posproducción. También con «El Narrador», que se inspira en la vida de Alfonso Saer, siendo un guion y dirección de Carlos Novella. El tercer compromiso es con el cortometraje «La autopsia», que está dirigido por Luis Girón y protagonizado por Nelson Pérez, director del Teatro Profesional de Lara (TPL).

Por su parte, Edsel Sierralta y el equipo de su escuela, Barquicinema, informaron que a inicios del mes de febrero iniciarán un curso intensivo de escritura creativa. El objetivo es fortalecer las narrativas que dan forma a las propuestas, logrando estructuras más atractivas, en función del tema o la problemática que haya sido abordada.

Como proyectos inmediatos, apoyan la historia de ficción «Cuento sin retorno», de Gabriel Castillo y el documental «La orquesta más grande del mundo», de Fabricio Contreras. En cuanto a la producción propia «Gvantsa: El Caso de la Bailarina«, está en proceso de registro y aspiran que el estreno sea para mediados de 2026.

Ambas escuelas apuestan a la excelencia en materia de preparación y coinciden en que los conocimientos les llevan a tener más ambiciones, con aprendices que se inician grabando desde sus teléfonos y luego crece en ellos la imperante necesidad de ir incorporando equipos de cine.

Se complacen de la alianza para celebrar los actos centrales del Día del Cine Nacional, este 28 de enero, con la convocatoria de Concultura, incluyendo al cine club Aquiles Nazoa y hasta propuestas de la UCLA.