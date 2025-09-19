domingo, 21 septiembre 2025
Nacionales

El 95% de las compras en supermercados se realizan en bolívares, según ANSA

El presidente de ANSA, Ítalo Atencio, revela que el 95% de las compras en supermercados se pagan en bolívares y proyecta que este porcentaje pronto llegará al 100%.

Redacción La Prensa de Lara
En un reciente pronunciamiento, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, ofreció un panorama sobre la dinámica de compras en el sector, destacando la marcada preferencia por la moneda local. Atencio señaló que, actualmente, el 95% de las transacciones en los supermercados se efectúan en bolívares. Esta cifra, según sus proyecciones, seguirá en ascenso, e incluso no descarta que en un futuro cercano el 100% de los pagos se realice exclusivamente en moneda nacional.

El presupuesto de una familia venezolana

Durante su intervención en Unión Radio, Atencio compartió datos relevantes sobre el gasto familiar, indicando que el costo más reciente de la Cesta ANSA para un grupo familiar de cuatro personas se ubicó en $315 dólares estadounidenses. Además de abordar el aspecto económico, hizo un llamado a la calma a los consumidores, asegurando que los supermercados están comprometidos con garantizar el abastecimiento de productos básicos y de temporada.

El representante de ANSA también se refirió a la situación del transporte marítimo en el Caribe, asegurando que los recientes acontecimientos en esa zona no han impactado la llegada de mercancía al país. En este sentido, instó a los ciudadanos a mantener sus hábitos de compra de manera regular, sin necesidad de hacer compras excesivas o de pánico, ya que el sector se compromete a realizar las gestiones necesarias para que el inventario se mantenga estable.

ANSA: Venezolanos compran de dos a tres veces por semana en supermercados

Promedio de compra

Finalmente, Atencio describió el comportamiento del comprador venezolano, señalando que los consumidores suelen visitar los supermercados entre dos y tres veces por semana. En cada visita, que dura un promedio de 55 minutos, los compradores se centran en la adquisición de proteínas y los alimentos esenciales que las acompañan. Este patrón de compra, junto con la creciente preferencia por el bolívar, demuestra una estabilización en la rutina de consumo de los ciudadanos.

Fuente Informativa: Banca y Negocios

