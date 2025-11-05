sábado, 8 noviembre 2025
Nacionales

Calendario Bancario 2026: Conoce los días feriados publicados por el Sudeban

El sistema financiero venezolano tendrá 20 días libres en 2026, repartidos entre feriados nacionales y días bancarios especiales, aunque la banca electrónica, móvil y telefónica se mantendrán plenamente operativas para garantizar las transacciones de los usuarios.

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Calendario Bancario 2026: Conoce los días feriados publicados por el Sudeban
Crédito: Sudeban.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) compartió este 5 de noviembre la publicación oficial del Calendario Bancario para el año 2026. Este documento es fundamental para la planificación financiera de empresas y ciudadanos, ya que detalla las jornadas de asueto en las que el sistema financiero venezolano suspenderá su servicio de atención presencial en taquillas y oficinas.

El nuevo cronograma establece un total de 20 días de asueto a lo largo del año, una cifra que incluye tanto los feriados nacionales inamovibles como los días festivos bancarios adicionales. Es importante destacar que estas cifras se refieren únicamente a días hábiles, excluyendo los fines de semana regulares.

Calendario Bancario 2026: Conoce los días feriados publicados por el Sudeban
Crédito: Sudeban.

Distribución de feriados en el Calendario Bancario

La planificación de Sudeban para 2026 contempla 10 días feriados nacionales, que son fechas de conmemoración cívica o religiosa, y 10 días bancarios especiales.

Entre las fechas más relevantes anunciadas para el próximo año se encuentran días de celebración religiosa como el 19 de marzo (Día de San José), el 14 de mayo (Ascensión del Señor), el 4 de junio (Corpus Christi), el 11 de septiembre (Día de la Virgen de Coromoto) y el 18 de noviembre (Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá).

3,5 Millones de personas mueven el comercio electrónico en Venezuela

Durante estos 20 días, la totalidad de los servicios de banca digital se mantendrán disponibles y operativos para la ciudadanía. Esto incluye la banca electrónica con transferencias y pagos en línea; los servicios de banca móvil, aplicaciones y pagos móviles, y la banca telefónica.

Con la publicación de este calendario, las autoridades financieras buscan ofrecer un marco de referencia claro para que tanto individuos como empresas puedan organizar sus pagos, depósitos y trámites con antelación.

