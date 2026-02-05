Apertura del espacio aéreo mantiene expectante al sector turismo

Aunque la Administración Federal de Aviación de EE. UU. levantó las restricciones de vuelos para Venezuela y el Caribe, el pasado 29 de enero, y que la Aviación Civil de República Dominicana informara que volverá la conexión aérea el 02 de febrero.

Estos países deben definir cuántas aerolíneas operarán hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, las fechas y la frecuencia en las que comercializarán sus viajes semanalmente. Así lo indicó Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes (Avavit).

«Hasta ahora no sabemos ni cuáles ni cuántas aerolíneas estadounidenses volarán a Venezuela ni su itinerario ni a las ciudades a las que viajarán. Hay que esperar que se logren los acuerdos entre las autoridades de EE. UU y Venezuela. Lo mismo ocurre con la conexión aérea entre República Dominicana -Venezuela. No sabemos si retornarán las mismas aerolíneas que operaron hasta julio 2024, cuando el Gobierno de Venezuela anunció la interrupción de vuelos», señaló.

La única aerolínea internacional que actualmente está vendiendo boletos hacia Estados Unidos es Copa Airlines, pero con escala en Panamá.

«Copa Airlines no realiza vuelos directos a EE. UU., sino siempre con escala en Panamá. Debido a las restricciones previas, la aerolínea debía emitir dos boletos independientes, lo que obligaba a los pasajeros a realizar controles migratorios y procesos adicionales en el país de conexión. Al estar autorizada la escala en Panamá, los viajeros ya no requieren hacer migración ni adquirir un segundo boleto para llegar a Estados Unidos», mencionó.

Con el despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe, las aerolíneas europeas también suspendieron sus vuelos a Venezuela, pero con el levantamiento de estas restricciones, TAP Air Portugal, informó que reanudará la conexión aérea con Venezuela en marzo.

«En el caso de los vuelos a Madrid, todavía hay un notam (boletín informativo) emitido por autoridades aeronáuticas europeas que dice que los vuelos están suspendidos hasta el 14 de febrero. Se espera que al vencer esa fecha los viajes entre España y Venezuela se vuelvan a realizar», precisó.

Aumentará el tráfico aéreo en el espacio aéreo

Informó que actualmente el país cuenta con más de 80 vuelos internacionales a la semana autorizados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), y que estos han ido aumentando progresivamente.

«Se mantienen los vuelos a Panamá, Colombia, México, La Habana, Rusia, China, a Barbados, a Brasil y en marzo comenzaría también Portugal. Las demás esperamos que poco a poco se vayan incorporando. La mayoría de estos vuelos son realizados por aerolíneas venezolanas, y sólo Copa y Wingo son aerolíneas internacionales ofertando vuelos a otros países», recalcó.

Estados Unidos tenía desde 2019 suspendidos los vuelos comerciales con Venezuela. Según especificó Vicky Herrera, presidente de Avavit, en 2013, en el país llegaron a haber más de 360 vuelos internacionales semanalmente. En el 2019 se registró una caída del 47% de esos viajes, llegando a registrarse ese año 190 vuelos internacionales semanales. La caída fue mayor en 2020, con la pandemia, según mencionó.