La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
miércoles, 28 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

Tormenta invernal azota a dos tercios de EE. UU.: al menos 15 fallecidos y cortes masivos de energía

Una intensa tormenta de nieve y bajas temperaturas en EE. UU. causa 15 muertes, deja a 800,000 hogares sin luz y provoca cancelaciones masivas de vuelos.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Tormenta invernal azota a dos tercios de EE. UU.: al menos 15 fallecidos y cortes masivos de energía
Crédito: EFE.

Una severa tormenta de nieve que afecta a dos terceras partes del territorio estadounidense ha provocado, hasta el momento, el fallecimiento de al menos 15 personas desde el pasado fin de semana. Los decesos, atribuidos directamente a las bajas temperaturas y accidentes relacionados con la nieve, se han registrado en diversos estados.

En Texas, las autoridades informaron sobre la muerte de una adolescente de 16 años tras un accidente de trineo en Frisco, así como el hallazgo de una persona fallecida por presunta hipotermia en una gasolinera de Austin.

Tormenta invernal azota a dos tercios de EE. UU.: al menos 15 fallecidos y cortes masivos de energía
Crédito: EFE.

Emergencia en Nueva York

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el domingo el fallecimiento de cinco ciudadanos en la metrópoli. «Aunque aún desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar», indicó en una conferencia de prensa.

Ante la intensidad del fenómeno, Mamdani ordenó el paso a la modalidad educativa virtual, reportando que más de 400,000 integrantes de la comunidad escolar se conectaron a sus clases este lunes.

Tormenta invernal azota a dos tercios de EE. UU.: al menos 15 fallecidos y cortes masivos de energía
Crédito: EFE.

Alcance de la tormenta y cortes de suministro

Además de Nueva York y Texas, se han reportado víctimas mortales en Arkansas, Pensilvania, Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas. El impacto del temporal se refleja también en la infraestructura energética: aproximadamente 800,000 hogares carecen de electricidad este lunes.

Según datos de poweroutage.us, los estados más golpeados por los apagones son Tennessee, con más de 247,000 usuarios afectados, seguido por Mississippi y Luisiana. El sistema llegó a registrar un pico de un millón de cortes durante la jornada del domingo.

Tormenta invernal azota a dos tercios de EE. UU.: al menos 15 fallecidos y cortes masivos de energía
Crédito: EFE.

Pronósticos y complicaciones en el transporte nacional

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que el temporal continuará afectando el noreste del país con intensas nevadas mientras se desplaza hacia el Atlántico. La agencia meteorológica alertó sobre la llegada de una masa de aire gélido que podría establecer récords de temperaturas mínimas en los próximos días. Se prevé que las condiciones de congelación persistan durante las mañanas de toda la semana en áreas que abarcan desde las llanuras del norte hasta el valle de Ohio y la región noreste.

La logística de transporte también ha sufrido afectaciones históricas. Este lunes se contabilizaron más de 5,000 vuelos cancelados y 4,400 retrasos en las rutas aéreas del país. De acuerdo con el secretario de Transporte, Sean Duffy, el domingo representó la jornada con mayor número de interrupciones aéreas desde el inicio de la pandemia en 2020, acumulando más de 11,000 cancelaciones y 17,000 demoras en un solo día, lo que evidencia la magnitud de la emergencia climática a nivel nacional.

Mozambique: Unas 131 personas han fallecido por las fuertes lluvias registradas desde Octubre
Tabla de contenidos
  1. Emergencia en Nueva York
  2. Alcance de la tormenta y cortes de suministro
  3. Pronósticos y complicaciones en el transporte nacional

Noticias relacionadas

No te pierdas

Deportes

Definidos los clasificados directos a octavos de final en la Champions League: PSG y Real Madrid se van a fase de play-off

Paola Mosquera -
La Champions League definió a sus ocho clasificados directos, encabezados por el Arsenal y el Bayern Múnich, mientras que gigantes como el Real Madrid y el PSG deberán disputar los play-off tras resultados adversos.

Iglesia católica y organizaciones se unen por la libertad de los presos políticos

María Corina Machado demanda una «transición real» tras encuentro con Marco Rubio

Marco Rubio: «Queremos una transición hacia un Estado amistoso, democrático y próspero»

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.