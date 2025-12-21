La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 24 diciembre 2025
miércoles, 24 diciembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

Papa León XIV llama a la oración para que todos los niños del mundo puedan crecer en paz y armonía

Papa León XIV pide orar por la paz de todos los niños del mundo durante la bendición de las figuras del pesebre en el Vaticano.

Massiel Quero
Por Massiel Quero
Papa León XIV llama a la oración para que todos los niños del mundo puedan crecer en paz y armonía

En el marco de la tradicional bendición de las figuras del Niño Jesús, el papa León XIV realizó este domingo un emotivo llamado a la comunidad internacional. Tras el rezo del ángelus, el sumo pontífice instó a los fieles a elevar sus oraciones con un objetivo claro: garantizar que todos los niños del planeta tengan el derecho de crecer en un entorno de paz y armonía.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre se dirigió especialmente a las nuevas generaciones presentes en la Plaza de San Pedro. «Frente al pesebre, pidan a Jesús por las intenciones del papa», expresó León XIV, subrayando la importancia de la oración colectiva por la protección de la infancia global, un gesto que fue recibido con gratitud por los cientos de asistentes y reportado por la agencia EFE.

Papa León XIV llama a la oración para que todos los niños del mundo puedan crecer en paz y armonía

Papa León XIV presidió por primera vez la celebración

La jornada estuvo marcada por un ambiente festivo y devoto, donde personas de todas las edades acudieron al Vaticano con las imágenes que adornarán sus hogares, escuelas y centros de oración. El pontífice dedicó palabras afectuosas a los jóvenes que sostenían estatuillas de diversos tamaños, mientras recordaba el valor de esta tradición que fomenta el espíritu navideño en la comunidad.

Esta celebración, que León XIV presidió por primera vez este año, es impulsada desde la década de los 80 por el Centro de Oratorios Romanos. Antes del encuentro oficial, la plaza se convirtió en un espacio de convivencia donde animadores y catequistas organizaron juegos y actividades para los niños, preparando el corazón de los fieles para el momento de la bendición papal.

Para finalizar, el papa aprovechó la cercanía del cierre del Jubileo de la Esperanza para extender sus mejores deseos a los peregrinos. Con un mensaje de calidez, León XIV despidió la jornada, deseando a todos los presentes una Navidad llena de serenidad y una santa festividad en compañía de sus seres queridos.

Papa León XIV propone invitar a la cena de Nochebuena a personas pobres o solitarias
Tabla de contenidos
  1. Papa León XIV presidió por primera vez la celebración

Noticias relacionadas

No te pierdas

Deportes

Cardenales de Lara acecha la cima en busca del liderato

Víctor Rodríguez -
Cardenales de Lara busca cerrar la temporada en el primer lugar, dependiendo de victorias ante Caracas y Magallanes y de un traspié de Bravos de Margarita.

Motorizado fallece tras impactar contra una pared en Pueblo Nuevo

INTT restringirá el tránsito de carga pesada este 24 y 25 de diciembre

Más de 213 dólares se requieren para una cena navideña de 10 personas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.