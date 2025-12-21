Papa León XIV llama a la oración para que todos los niños del mundo puedan crecer en paz y armonía

En el marco de la tradicional bendición de las figuras del Niño Jesús, el papa León XIV realizó este domingo un emotivo llamado a la comunidad internacional. Tras el rezo del ángelus, el sumo pontífice instó a los fieles a elevar sus oraciones con un objetivo claro: garantizar que todos los niños del planeta tengan el derecho de crecer en un entorno de paz y armonía.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre se dirigió especialmente a las nuevas generaciones presentes en la Plaza de San Pedro. «Frente al pesebre, pidan a Jesús por las intenciones del papa», expresó León XIV, subrayando la importancia de la oración colectiva por la protección de la infancia global, un gesto que fue recibido con gratitud por los cientos de asistentes y reportado por la agencia EFE.

Papa León XIV presidió por primera vez la celebración

La jornada estuvo marcada por un ambiente festivo y devoto, donde personas de todas las edades acudieron al Vaticano con las imágenes que adornarán sus hogares, escuelas y centros de oración. El pontífice dedicó palabras afectuosas a los jóvenes que sostenían estatuillas de diversos tamaños, mientras recordaba el valor de esta tradición que fomenta el espíritu navideño en la comunidad.

Esta celebración, que León XIV presidió por primera vez este año, es impulsada desde la década de los 80 por el Centro de Oratorios Romanos. Antes del encuentro oficial, la plaza se convirtió en un espacio de convivencia donde animadores y catequistas organizaron juegos y actividades para los niños, preparando el corazón de los fieles para el momento de la bendición papal.

Para finalizar, el papa aprovechó la cercanía del cierre del Jubileo de la Esperanza para extender sus mejores deseos a los peregrinos. Con un mensaje de calidez, León XIV despidió la jornada, deseando a todos los presentes una Navidad llena de serenidad y una santa festividad en compañía de sus seres queridos.