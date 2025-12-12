La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 14 diciembre 2025
domingo, 14 diciembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

Papa León XIV propone invitar a la cena de Nochebuena a personas pobres o solitarias

La invitación de León XIV para estas Navidades, es centrarse en la caridad por medio del compartir con los más necesitados, buscando así ser fieles al verdadero significado de estas fiestas.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Papa León XIV propone invitar a la cena de Nochebuena a personas pobres o solitarias

Para su primera Navidad como pontífice, el papa León XIV ha extendido una invitación de caridad a todos los creyentes del mundo: invitar a la cena de Nochebuena a una persona sola o a familias sin recursos, y que se eviten lo que denominó «compras dopantes».

Esta fue la respuesta que el líder la Iglesia católica dio a una carta de un lector en el nuevo número «Piazza San Pietro», una publicación gratuita que se reparte en la reconocida plaza del Vaticano, en la que invita a los fieles a vivir la celebración de esta Navidad de una manera «sobria y de caridad concreta».

El papa Prevost sugiere entonces rechazar lo que llama «compras dopantes», haciendo referencia a aquellas que «no están verdaderamente orientadas a la búsqueda de la verdad y la belleza, sino que son simplemente instrumentales para nuestros deseos».

Papa León XIV propone invitar a la cena de Nochebuena a personas pobres o solitarias

Un mensaje poderoso de León XIV para estas fiestas

El consejo principal que extienda en su mensaje es «abrir nuestros hogares para acoger a los pobres», invitando «a una familia pobre o incluso a una sola persona a la cena de Navidad». Para León XIV, la pobreza, material y existencial, sigue siendo «una urgencia que no puede posponerse».

Los tres temas centrales de la Navidad, según el pontífice, son: primeramente, la importancia del testimonio cristiano como vía para acercar a los jóvenes a Cristo; seguido de vivir la Navidad como un tiempo de sencillez y caridad.

Papa León XIV propone invitar a la cena de Nochebuena a personas pobres o solitarias

Y por último, señala a los jóvenes la luz del ejemplo de San John Henry Newman, recientemente proclamado Doctor de la Iglesia, un maestro del diálogo y de la educación que, afirma el papa, «puede ayudar a combatir la oscuridad del nihilismo y a construir una verdadera civilización de paz».

Con información de EFE.

Noche de las Velitas: La tradición católica que ilumina las casas para recibir la Navidad
Tabla de contenidos
  1. Un mensaje poderoso de León XIV para estas fiestas

Noticias relacionadas

No te pierdas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.