24 años después: Nueva York identifica a tres víctimas más del 11 de septiembre

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York (OCME) ha logrado identificar a tres nuevas víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, casi un cuarto de siglo después de la tragedia. A través del análisis de ADN, se confirmó la identidad de Ryan Fitzgerald, de Nueva York, Barbara Keating, de California, y una tercera mujer cuyo nombre se mantiene en reserva a petición de su familia.

Con estas confirmaciones, la lista de víctimas identificadas asciende a 1.653, lo que representa un poco más de la mitad de las 2.753 personas que fallecieron en el World Trade Center. Estas son las primeras identificaciones nuevas desde enero de 2024, un logro alcanzado gracias al contacto continuo de la OCME con las familias de las víctimas para obtener muestras de ADN.

Nueva York: la lucha por la identificación de las víctimas del 11 de septiembre continúa

El proceso implicó el uso de tecnología avanzada para comparar las muestras de los familiares con los restos recuperados en 2001 y 2002. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó en un comunicado que, a pesar del paso del tiempo, estas identificaciones son un paso adelante para consolar a las familias que aún sufren.

El Dr. Jason Graham, Jefe Médico Forense, reafirmó el compromiso de su oficina de seguir trabajando en la identificación de los desaparecidos. «Cada nueva identificación demuestra la promesa de la ciencia y la constante labor de apoyo a las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos con esta labor como una forma de honrar a los desaparecidos”, declaró Graham.

Aún quedan cerca de 1.100 víctimas de los ataques del 11 de septiembre, aproximadamente el 40% de los fallecidos, que continúan sin ser identificadas.