Incendio forestal en Francia deja un fallecido y 13 heridos

La propagación de un imponente incendio forestal en el sur de Francia ha causado el fallecimiento de una persona, 13 heridos y un desaparecido, mientras que cientos de bomberos luchan por controlarlo.

Desde este martes, el incendio ha recorrido 16.000 hectáreas en el departamento de Aude, siendo el de mayor magnitud registrado en el país europeo durante el verano boreal. Más de 2.000 bomberos han sido movilizados por parte de las autoridades para intentar detener la propagación.

Crédito: France 24.

El primer ministro francés, François Bayrou, ha descrito esta situación como «una catástrofe de una magnitud sin precedentes», así como también declaró que consideraba que su origen estaba relacionado con el cambio climático y la época de sequía.

Incendio forestal ha dejado graves consecuencias

Las autoridades dieron a conocer que la persona fallecida es una señora de edad avanzada que se encontraba en su vivienda. Con respecto a los heridos, hay dos civiles, de los cuales uno de ellos se encuentra en una situación de gravedad, mientras que una persona está desaparecida. De los bomberos, hay 11 heridos, la mayoría debido a inhalación de humo.

Un balance provisional informó que, por los momentos, el incendio causó daños a 25 casas y 35 vehículos, dejando también a 2.500 hogares sin electricidad. Por previsión, dos campings y al menos una aldea fueron evacuados parcialmente.

La sequía, el calor y los vientos fuertes han sido factores claves en la propagación de este incendio forestal en Francia, por lo cual la situación sigue siendo desfavorable, según declaró a AFP la secretaria general de la prefectura de Aude, Lucie Roesch.