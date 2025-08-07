viernes, 8 agosto 2025
MrBeast construye sistema de agua potable en La Guajira, beneficiando a más de 1.000 personas

El famoso youtuber MrBeast instaló un sistema de agua potable en una comunidad Wayuu de La Guajira, Colombia, como parte de su campaña global Team Water.

Por Paola Mosquera
Crédito: MrBeast.

El reconocido youtuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, visitó recientemente una comunidad Wayuu en el departamento de La Guajira, en Colombia, para la instalación de un sistema de agua potable. Esta iniciativa forma parte de su campaña global Team Water, y tiene como objetivo llevar agua segura a dos millones de personas en todo el mundo.

El proyecto, documentado en un video publicado en sus redes sociales, incluyó la perforación de un pozo profundo, la instalación de un avanzado sistema de filtración y la distribución de tanques de almacenamiento. MrBeast explicó que el sistema funciona con energía solar y elimina sedimentos y bacterias, garantizando así el acceso a agua potable de por lo menos mil personas de la zona.

Fue parte del proyecto Team Water de MrBeast

Antes de esta intervención, los habitantes de la comunidad dependían de fuentes de agua naturales, que inevitablemente traían consigo riesgos sanitarios. El youtuber mostró una bomba de agua artesanal que fue construida con piezas de bicicleta recicladas, y aunque esta les proporcionaba la ayuda que necesitaban, no ofrecía un tratamiento adecuado para el agua.

Estudio alerta sobre los riesgos cardíacos por el uso excesivo de pantallas en jóvenes

En cambio, el nuevo sistema proporciona un recurso seguro para esta población, y se espera que continúe ampliándose para beneficiar a otras comunidades cercanas. La Guajira es solo uno de los tantos destinos de este proyecto, que también ha llevado soluciones a comunidades de Malawi, Nepal, Zambia, Ecuador y Estados Unidos.

MrBeast explicó que el objetivo de la campaña Team Water es recaudar 40 millones de dólares a través de una colaboración masiva de creadores de contenido de YouTube para financiar estas soluciones a nivel global. Los fondos se destinarán principalmente a WaterAid, una organización sin fines de lucro que se encarga de construir infraestructuras de agua adaptadas a cada comunidad.

