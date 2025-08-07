viernes, 8 agosto 2025
viernes, 8 agosto 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

Estudio alerta sobre los riesgos cardíacos por el uso excesivo de pantallas en jóvenes

Neilsa Rodriguez
Por Neilsa Rodriguez
Estudio alerta sobre los riesgos cardíacos por el uso excesivo de pantallas en jóvenes

Un estudio reciente publicado en el Journal of the American Heart Association advierte que el uso excesivo de dispositivos electrónicos, como teléfonos, televisores y consolas, aumenta el riesgo de que niños y adolescentes desarrollen enfermedades cardiometabólicas. Estas afecciones incluyen la presión arterial alta, colesterol elevado y resistencia a la insulina.

La investigación, liderada por el doctor David Horner de la Universidad de Copenhague, analizó a más de 1.000 menores. Los resultados mostraron que los jóvenes de 18 años pasan un promedio de seis horas diarias frente a una pantalla, mientras que los de 10 años usan estos dispositivos por aproximadamente tres horas al día. Horner señaló que, aunque el impacto por cada hora es pequeño, su efecto se acumula, representando un riesgo significativo. El estudio también encontró que la falta de sueño amplifica estos riesgos.

Estudio alerta sobre los riesgos cardíacos por el uso excesivo de pantallas en jóvenes
Según expertos, adolescentes venezolanos enfrentan riesgos de adicción y daño cerebral por el consumo de alcohol

Ante estos hallazgos, los autores sugieren que limitar el tiempo de pantalla es crucial para proteger la salud a largo plazo de los jóvenes. Esta conclusión coincide con una tendencia global de preocupación: el cirujano general de Estados Unidos ha recomendado “zonas libres de tecnología” para los niños, y varios estados han aprobado leyes para restringir el uso de móviles en las escuelas. La investigación subraya la necesidad de fomentar hábitos de vida saludables que incluyan descanso adecuado y actividad física desde la infancia.

uso excesivo de pantallas en jóvenes

Noticias relacionadas

No te pierdas

Nacionales

Venezolanos son la mayor comunidad médica extranjera en la región de Los Lagos, Chile

Paola Mosquera -
En Chile, los médicos venezolanos son la comunidad médica extranjera más grande, cubriendo la falta de personal en hospitales y centros de salud, especialmente en zonas rurales.

Anuncian la lista completa de futbolistas que aspiran ganar el Balón de Oro 2025

MrBeast construye sistema de agua potable en La Guajira, beneficiando a más de 1.000 personas

24 años después: Nueva York identifica a tres víctimas más del 11 de septiembre

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.