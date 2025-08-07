Estudio alerta sobre los riesgos cardíacos por el uso excesivo de pantallas en jóvenes

Un estudio reciente publicado en el Journal of the American Heart Association advierte que el uso excesivo de dispositivos electrónicos, como teléfonos, televisores y consolas, aumenta el riesgo de que niños y adolescentes desarrollen enfermedades cardiometabólicas. Estas afecciones incluyen la presión arterial alta, colesterol elevado y resistencia a la insulina.

La investigación, liderada por el doctor David Horner de la Universidad de Copenhague, analizó a más de 1.000 menores. Los resultados mostraron que los jóvenes de 18 años pasan un promedio de seis horas diarias frente a una pantalla, mientras que los de 10 años usan estos dispositivos por aproximadamente tres horas al día. Horner señaló que, aunque el impacto por cada hora es pequeño, su efecto se acumula, representando un riesgo significativo. El estudio también encontró que la falta de sueño amplifica estos riesgos.

Ante estos hallazgos, los autores sugieren que limitar el tiempo de pantalla es crucial para proteger la salud a largo plazo de los jóvenes. Esta conclusión coincide con una tendencia global de preocupación: el cirujano general de Estados Unidos ha recomendado “zonas libres de tecnología” para los niños, y varios estados han aprobado leyes para restringir el uso de móviles en las escuelas. La investigación subraya la necesidad de fomentar hábitos de vida saludables que incluyan descanso adecuado y actividad física desde la infancia.