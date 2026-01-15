La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra con éxito tras una emergencia médica en el espacio

La misión Crew-11 de la NASA concluyó este jueves con un amerizaje exitoso en las aguas del océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California. El regreso de la cápsula Dragon de SpaceX se produjo de manera anticipada debido a una emergencia médica detectada en uno de los cuatro integrantes de la tripulación, lo que obligó a finalizar las operaciones en la Estación Espacial Internacional (EEI) dos semanas antes de lo programado originalmente en su calendario de seis meses.

Tras un trayecto de aproximadamente once horas desde su desacople de la plataforma orbital, la nave descendió sobre aguas calmadas a las 8:41 GMT. El operativo, que contó con el despliegue de cuatro paracaídas para reducir la velocidad de reentrada, fue calificado por el centro de control como un procedimiento impecable. Inmediatamente después del contacto con el agua, un buque de recuperación aseguró la cápsula para facilitar el desembarque de los astronautas.

El equipo, integrado por Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA, Kimiya Yui de JAXA y Oleg Platonov de Roscosmos, completó un total de 167 días en el espacio. Al abandonar la cápsula, los astronautas mostraron una actitud positiva pese a la debilidad física habitual tras estancias prolongadas en microgravedad.

Mike Fincke fue el primero en salir, siendo trasladado en camilla por protocolo preventivo para una evaluación médica inicial a bordo del buque, seguido por el resto de sus compañeros minutos después.

Declaraciones oficiales de la NASA acerca de la Crew-11

En una rueda de prensa posterior, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, informó que la decisión de adelantar el retorno se tomó estrictamente por precaución. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la identidad del tripulante afectado o la naturaleza de su dolencia, se confirmó que la situación requería atención hospitalaria en tierra.

Isaacman subrayó que la tripulación respondió con profesionalismo y que el paciente se encuentra estable, esperando recibir el alta en San Diego para ser trasladados a Houston este viernes.

Hito histórico

Este incidente representa la primera vez que una misión de operación permanente en la EEI debe recortar su estancia por razones de salud. Debido a este imprevisto, la agencia espacial se vio obligada a cancelar la primera caminata espacial del año.

No obstante, la NASA calificó la misión como un éxito rotundo, destacando que los astronautas completaron 850 horas de estudios científicos con aplicaciones médicas e industriales antes de su partida.

Tras la partida de la Crew-11, el control del laboratorio orbital ha quedado bajo el mando del cosmonauta ruso Serguéi Kud-Sverchkov, quien lidera a los tres tripulantes que permanecen en órbita. Se espera que la dotación de personal de la estación regrese a su número habitual a mediados de febrero, cuando se lleve a cabo el lanzamiento de la misión Crew-12 desde Florida.