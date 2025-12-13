La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

Mundo

Los maestros de la IA fueron reconocidos como la Persona del Año 2025 de la Revista TIME

Los líderes de la inteligencia artificial, incluidos Mark Zuckerberg y Elon Musk, fueron elegidos Persona del Año 2025 por la revista Time por transformar el futuro con las "máquinas pensantes".

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Los líderes detrás de la revolución de la inteligencia artificial (IA), incluyendo figuras prominentes en el mundo de la tecnología y las redes sociales como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman, han sido designados por la revista Time como la Persona del Año 2025.

Según la publicación, este reconocimiento se otorga «por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible». La revista hace un particular énfasis en la realidad de este 2025, diciendo que «fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás».

Homenaje visual a los gigantes tecnológicos

La revista ha ilustrado su portada con una llamativa fotografía grupal que rinde homenaje al icónico ‘Almuerzo en la cima de un rascacielos’ de 1932. En la imagen moderna, estos directores ejecutivos de alto perfil aparecen sentados y almorzando sobre una viga de acero, suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York.

Los protagonistas capturados en esta simbólica fotografía son: Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (Tesla, SpaceX y xAI), Jensen Huang (Nvidia), Satya Nadella (Microsoft), Lisa Su (AMD), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) y la científica Fei-Fei Li (Universidad de Stanford).

Precedentes de la Persona del Año y otras distinciones anuales

El prestigioso galardón de Time, que se ha entregado anualmente desde 1927 (y que hasta 1999 se denominó «Hombre del Año»), recayó en 2024 en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Otras elecciones recientes que destacaron a personalidades influyentes fueron la superestrella del pop Taylor Swift, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y el propio Elon Musk, aunque este último fue reconocido de manera individual en su momento.

Además de la Persona del Año, Time también ha otorgado otras distinciones notables para 2025. El actor Leonardo DiCaprio fue seleccionado como el Artista del Año, mientras que el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, recibió el título de CEO del Año. Finalmente, la jugadora de baloncesto A’ja Wilson fue nombrada Atleta del Año y la película de animación KPop Demon Hunters se llevó el premio a la Revelación del Año.

