Frases controversiales del Papa Francisco

Durante sus 12 años de papado, el Papa Francisco fue conocido por su gran carisma, su sentido del humor y por avocar públicamente por los más necesitados. Tenía opiniones que no siempre coincidían con quienes tenían un punto de vista más conservador, lo que en ocasiones llegó a causar polémicas.

El Papa argentino, fallecido este 21 de abril, introdujo grandes cambios en la Iglesia Católica, más allá de decisiones como evitar el uso de prendas elaboradas que seguían la tradición de los pontífices, abrió la Iglesia al mundo exterior como ninguno de sus predecesores lo había hecho antes.

¿Cuáles fueron estas palabras controversiales que llegó a decir el Papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio fue conocido por su estilo humilde y por querer enfocarse en los más vulnerables, lo que dio el sobrenombre de «el Papa de los pobres«. Estas opiniones, que daba en ocasiones como entrevistas, no siempre eran tomadas de forma positiva tanto por los fieles de la iglesia como por no creyentes. El torrente de críticas lo han convertido en una persona muy admirada por alzar su voz ante problemáticas actuales y a la vez, una figura cuestionada.

ACI Prensa.

«Abusar de los niños es una enfermedad»

Esto lo dijo en una entrevista con la revista italiana La Civilta Cattolica en el 2017, cuando hablaba acerca de los casos de pederastia en la iglesia, reconociendo que muchos de ellos fueron encubiertos.

Recalcó que era necesario impulsar reformas para que esto no volviese a ocurrir y así no haya más víctimas, diciendo que «debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes».

Asimismo, extendió disculpas a todos aquellos que alguna vez han pasado por estas situaciones de vulnerabilidad dentro de la iglesia, que debería de ser un lugar seguro. «Desafortunadamente, hay un número considerable de víctimas. Me gustaría expresarles mi tristeza y dolor por el trauma que sufrieron. Esto es además mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante tanto tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones».

CNN.

«Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano»

Durante la primera candidatura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, el mandatario prometió construir un muro entre la frontera del país con México, lo que generó mucho revuelto entre líderes mundiales. Entre ellos estaba el Papa Francisco, quien dijo en el 2016 que construir muros no era algo que haría un buen cristiano y que eso no estaba en los evangelios.

Ante la radicación de diversas políticas migratorias en los últimos años, Francisco reiteraba a los religiosos que «No debemos ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados».

ACI Prensa.

«Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?»

Durante un vuelo que tomaba hacia Roma desde Río de Janeiro, donde estaba por la Jornada Mundial de la Juventud en julio del 2013, pronunció esta emblemática frase para abrirle las puertas a las personas homosexuales en la iglesia.

El Papa Francisco dijo a los periodistas con los que viajaba que «El Catecismo de la Iglesia católica explica y dice que no se debe marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad».

No fue la única ocasión en la que aceptó públicamente a las personas de la comunidad LGBT+, pues en el 2023 autorizó la bendición de las parejas del mismo sexo; sin embargo, fue bastante vocal en reiterar que esto no era equivalente al sacramento del matrimonio y que y en insistir en que la homosexualidad es «un pecado», pero que todos son bienvenidos a la iglesia de un Dios misericordioso.

ACI Prensa.

«Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no»

Esto lo dijo el santo padre cuando en el 2015 se enteró del regaño que le habían dado a una mujer en Roma por estar embarazada de su octavo hijo. El Papa Francisco comentó que «Dios te da los medios, sé responsable» enfatizando la importancia de tener una paternidad buena y también planificada.

Incluso agregó que un número ideal para hijos era «tres por familia, es lo que dicen los técnicos, que es lo importante para mantener la población». Reafirmó el apoyo de la iglesia a los métodos anticonceptivos naturales para evitar embarazos como la abstinencia y que solo eran buenos los métodos anticonceptivos para evitar la transmisión de enfermedades como el zika.

Vatican News.

“El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad”

El Papa Francisco siempre abogó por los derechos de las mujeres, resaltando la lucha contra la desigualdad social y la violencia, así como que “el mundo necesita que las mujeres estén presentes en todos los espacios donde se toman decisiones”.

Manteniendo lo que dice la ley de Dios, no llegó a permitir que las mujeres accedan al sacerdocio porque hacía hincapié que la mujer tiene muchos roles dentro de la iglesia, que sin ellas no sería posible “como el Colegio Apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad o ser madre de familia. Es más fuerte, es el ícono de la Virgen, la que ayuda a crecer a la Iglesia”.

Incluso, en el 2014 dijo que en ámbitos académicos era esencial poder contar con la mujer, señalando que «Las mujeres teólogas en la Iglesia son como las fresas en la torta, se necesitan más, ofrecen nuevos aportes a la reflexión teológica«.

ACI Prensa.

«¡Hagan lío! Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad»

Esto lo dijo el Papa Francisco en su discurso de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en el 2013. Ha sido una de sus frases más emblemáticas, pues invitó a los jóvenes a que sean parte viva de Jesús en el mundo.

Ante 3,5 millones de jóvenes, el pontífice insistía en que era necesario de renovar y revitalizar de la Iglesia, salir de los muros y volverse una presencia activa en la cotidianidad de la sociedad. Resaltaba que «entonces hagan lío, cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo«.

ACI Prensa.

«Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad»

El Papa Francisco se ha referido a la violencia en Gaza, como una situación atroz que ha afectado a miles de víctimas inocentes en nombre de una guerra de la que no son parte. Esta frase fue dicha en diciembre del 2024 tras un bombardeo que acabó con la vida de 25 niños.

El líder de la iglesia ha reiterado en diversas ocasiones que consideraba esencial la negociación efectiva para poder acabar con todos los conflictos del mundo, resaltando la importancia del diálogo para llegar a acuerdos pacíficos.