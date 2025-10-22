El Louvre reabre sus puertas con restricciones tras robo de joyas de la corona

El Museo del Louvre ha vuelto a recibir público este miércoles por la mañana, marcando su primera apertura desde el audaz robo ocurrido el domingo 19 de octubre. Las puertas se abrieron, como de costumbre, a las 9:00 a.m. (hora local), encontrando ya una gran afluencia de gente haciendo fila en el acceso de la pirámide. No obstante, la dirección del Louvre aclaró previamente, el 21 de octubre, que la reapertura sería parcial. La Galería de Apolo, sala donde los ladrones sustrajeron ocho joyas de la corona de Francia, permanecerá clausurada por «un cierto tiempo» para las investigaciones.

Los visitantes no habían podido acceder a las colecciones del museo desde el mismo día del robo. El domingo 19 de octubre, el museo fue desalojado poco después de las 9:30 a.m., el momento en que se produjo el asalto perpetrado por un comando de cuatro personas. Aunque el lunes 20 de octubre la institución estaba lista para recibir a los visitantes, en el último momento se tomó la decisión de mantenerla cerrada. El martes es el día de cierre semanal habitual, por lo que la reapertura oficial tuvo lugar hoy, miércoles, permitiendo al público ver las obras de nuevo, con la única excepción de la Galería de Apolo.

El presidente de Francia pide más seguridad

Tras el robo de las ocho valiosas joyas de la corona francesa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha solicitado que se acelere la implementación de las medidas de seguridad en el Museo del Louvre. Durante una reunión del Consejo de Ministros, presidida por Macron, el jefe de Estado pidió «una aceleración de estas medidas» que ya estaba en proceso de implementación, según comunicó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en una conferencia de prensa.

La portavoz Bregeon indicó que el presidente es consciente de la «emoción, la incomprensión e indignación» que el suceso ha provocado en parte de la ciudadanía francesa, así como de los desafíos que conlleva. Por ello, solicitó la presentación de propuestas para «acelerar su despliegue» de seguridad. Sin embargo, Bregeon también quiso recordar que «el riesgo cero no existe» y que el despliegue efectivo de estas nuevas medidas de seguridad requerirá inevitablemente un tiempo.

Con información de EFE.