viernes, 24 octubre 2025
viernes, 24 octubre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

El Louvre reabre sus puertas con restricciones tras robo de joyas de la corona

El Louvre reabre parcialmente al público después del reciente robo de joyas de la corona, mientras el presidente Macron exige una aceleración en las medidas de seguridad del museo.

Massiel Quero
Por Massiel Quero
El Museo de Louvre estima que el valor de las joyas robadas en 88 millones de euros
Crédito: EFE.

El Museo del Louvre ha vuelto a recibir público este miércoles por la mañana, marcando su primera apertura desde el audaz robo ocurrido el domingo 19 de octubre. Las puertas se abrieron, como de costumbre, a las 9:00 a.m. (hora local), encontrando ya una gran afluencia de gente haciendo fila en el acceso de la pirámide. No obstante, la dirección del Louvre aclaró previamente, el 21 de octubre, que la reapertura sería parcial. La Galería de Apolo, sala donde los ladrones sustrajeron ocho joyas de la corona de Francia, permanecerá clausurada por «un cierto tiempo» para las investigaciones.

Los visitantes no habían podido acceder a las colecciones del museo desde el mismo día del robo. El domingo 19 de octubre, el museo fue desalojado poco después de las 9:30 a.m., el momento en que se produjo el asalto perpetrado por un comando de cuatro personas. Aunque el lunes 20 de octubre la institución estaba lista para recibir a los visitantes, en el último momento se tomó la decisión de mantenerla cerrada. El martes es el día de cierre semanal habitual, por lo que la reapertura oficial tuvo lugar hoy, miércoles, permitiendo al público ver las obras de nuevo, con la única excepción de la Galería de Apolo.

El Museo de Louvre estima que el valor de las joyas robadas en 88 millones de euros
Crédito: EFE.

El presidente de Francia pide más seguridad

Tras el robo de las ocho valiosas joyas de la corona francesa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha solicitado que se acelere la implementación de las medidas de seguridad en el Museo del Louvre. Durante una reunión del Consejo de Ministros, presidida por Macron, el jefe de Estado pidió «una aceleración de estas medidas» que ya estaba en proceso de implementación, según comunicó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en una conferencia de prensa.

La portavoz Bregeon indicó que el presidente es consciente de la «emoción, la incomprensión e indignación» que el suceso ha provocado en parte de la ciudadanía francesa, así como de los desafíos que conlleva. Por ello, solicitó la presentación de propuestas para «acelerar su despliegue» de seguridad. Sin embargo, Bregeon también quiso recordar que «el riesgo cero no existe» y que el despliegue efectivo de estas nuevas medidas de seguridad requerirá inevitablemente un tiempo.

Museo de Louvre estima que el valor de las joyas robadas en 88 millones de euros

Con información de EFE.

Tabla de contenidos
  1. El presidente de Francia pide más seguridad

Noticias relacionadas

No te pierdas

Entretenimiento

Serie documental de Juan Gabriel utilizará material que el artista grabó durante cuarenta años

Paola Mosquera -
"Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", la próxima serie documental del Netflix, utilizará material que fue grabado por el mismo cantante mexicano en un lapso de más de cuarenta años.

«Está en casa»: Inter de Miami anuncia la renovación de Messi hasta el 2028

Ministerio de Educación crea comisión para evaluar el estrés generado por tareas escolares

Lara es tricampeón del Nacional de Dodgeball Carabobo 2025

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.