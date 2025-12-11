La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 14 diciembre 2025
Mundo

Diez tesoros culturales de América Latina reciben el sello de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

La UNESCO ha reconocido a 10 expresiones culturales de la región, incluyendo música, danzas, oficios y festividades, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su valor identitario y su mezcla de influencias ancestrales y modernas.

Paola Mosquera
Crédito: UNESCO.

La vasta y fascinante mezcla de tradiciones indígenas, influencias africanas y herencias europeas que caracterizan a América Latina ha sido destacada este año a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el brazo cultural del organismo internacional, ha otorgado el prestigioso reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a diez diversas expresiones de la región.

Esta distinción es crucial, ya que no solo fortalece la identidad y la diversidad de las comunidades locales, sino que también garantiza la salvaguarda de estas prácticas para el futuro y aumenta su visibilidad global.

Crédito: UNESCO.

El Patrimonio Cultural Inmaterial abarca, según la definición de la UNESCO, el conjunto de «prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, junto con los objetos y espacios asociados». Estos elementos se transmiten de generación en generación, adaptándose y reforzando tanto la identidad como el respeto por la diversidad cultural.

Las diez incorporaciones latinoamericanas, que incluyen ritmos musicales, artes escénicas, técnicas artesanales y festividades, fueron seleccionadas durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental celebrada en Nueva Delhi, donde se evaluaron 67 candidaturas y se eligieron un total de 48 expresiones.

Crédito: UNESCO.

UNESCO destaca las celebraciones y ritmos que unen a la región

Entre las expresiones reconocidas se encuentran festividades de gran arraigo social. En Bolivia, la multitudinaria Fiesta de la Virgen de Guadalupe en Sucre, una convergencia de fe, música y danza, fue celebrada por el Ministerio de Turismo por su «valor histórico, espiritual y cultural».

En México, la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, con más de 180 años de historia, destaca como un acto de fe y resistencia que convoca a millones.

El Salvador logró su primer reconocimiento con la Cofradía de Flores y Palmas de Panchimalco, que enlaza las creencias católicas con ritos indígenas de cosecha. Además, las prácticas del Bram y Sambai Navideños en la aldea de Gales Point Manatee en Belice resaltan la unión comunitaria a través de danzas y cantos con instrumentos locales.

Crédito: UNESCO.

De la música popular

La música también se posiciona como un pilar fundamental. El cuarteto de Argentina, impulsado por figuras como Leonor Manzano y Carlitos Rolán, celebra más de 80 años de historia con un género que mezcla estilos criollos e influencias europeas y afrolatinas para convocar a familias enteras.

En Cuba, el Son Cubano, resultado de la fusión cultural africana y española, fue reconocido por su versatilidad en la danza, el canto y la narración de historias de la vida diaria.

Joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

Venezuela suma al listado el Joropo, una «vibrante tradición festiva» donde el arpa, el cuatro y las maracas dan vida a relatos de amor y naturaleza.

Finalmente, el circo de tradición familiar de Chile, una práctica de más de dos siglos, mantiene vivo el oficio itinerante que une a acróbatas y payasos en una gran familia unida por ritos y ceremonias compartidas.

Crédito: UNESCO.

Saberes y tradiciones de los Andes y Centroamérica

La lista se complementa con dos prácticas que preservan el conocimiento ancestral y comunitario. En Panamá, la construcción de quincha (casas de barro o arcilla) fue incluida con una necesidad urgente de salvaguardia. Esta manifestación de solidaridad comunitaria, conocida como «junta de embarre», requiere un profundo conocimiento de los materiales naturales y del entorno.

Por su parte, la Sarawja, música y danza aymara de Moquegua, Perú, es una celebración anual post-Semana Santa que marca el inicio de la cosecha, donde las «ruedas» de bailarines recorren los pueblos imitando los movimientos de las aves andinas.

