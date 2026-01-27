Un deslizamiento de cuatro kilómetros obliga a la evacuación masiva en Sicilia, Italia

La localidad siciliana de Niscemi enfrenta una crisis humanitaria y geográfica tras un masivo deslizamiento de tierra de cuatro kilómetros de extensión, provocado por las severas tormentas que han azotado el sur de Italia.

Hasta el momento, más de 1.500 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a que múltiples edificaciones han quedado suspendidas sobre el vacío. Fabio Ciciliano, jefe de Protección Civil, confirmó que el fenómeno geológico permanece «absolutamente activo», lo que impide el retorno de los habitantes a las zonas más comprometidas de esta población de 25.000 residentes.

Colapso estructural de la meseta

El origen del desastre se sitúa en la ubicación de Niscemi sobre una meseta que, según informes técnicos, está cediendo gradualmente hacia la llanura. Las autoridades señalan que la acumulación de agua en el subsuelo es el principal motor de este desplazamiento.

Imágenes captadas en la zona muestran escenas críticas, como vehículos atrapados en estructuras semiderruidas y grandes secciones de ladera desaparecidas. Ciciliano ha sido enfático al declarar que las viviendas situadas en el límite del precipicio no volverán a ser ocupadas, adelantando un plan de reubicación permanente para los afectados.

Estado de emergencia por el deslizamiento

Ante la magnitud de los daños, el gobierno liderado por la primera ministra Giorgia Meloni decretó el estado de emergencia para las regiones de Sicilia, Cerdeña y Calabria. Para atender las necesidades más urgentes de la población y la infraestructura, la administración central ha destinado una partida inicial de 100 millones de euros.

No obstante, esta cifra dista significativamente de las estimaciones locales; el presidente regional de Sicilia, Renato Schifani, proyectó que los costes totales de recuperación podrían superar los 1.500 millones de euros debido a la destrucción de negocios y hogares.

El despliegue de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia no ha evitado que surja el malestar entre los residentes. Algunos vecinos, como Francesco Zarba, han denunciado que la inestabilidad del terreno era un problema conocido desde hace décadas que no recibió la atención preventiva necesaria. Zarba relató que, a pesar de inspecciones realizadas hace 30 años tras incidentes menores, las autoridades de distintos periodos no ejecutaron obras de mitigación, permitiendo que la situación escalara hasta el colapso actual.

Zonas restringidas

El alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, informó que el frente del deslizamiento continúa expandiéndose, lo que ha obligado a la creación de una «zona roja» de acceso prohibido. Actualmente, unas 300 familias han sido trasladadas a centros deportivos y viviendas alternativas mientras las carreteras principales permanecen bloqueadas por los escombros.

La policía y el cuerpo de bomberos colaboran estrechamente en la evaluación de daños para determinar cuándo será seguro retomar actividades cotidianas, como las clases escolares, que fueron suspendidas al inicio de la semana.

Contexto de eventos climáticos extremos

Este suceso se enmarca en una tendencia creciente de fenómenos meteorológicos violentos en territorio italiano. En los últimos años, la frecuencia de inundaciones y vientos huracanados ha aumentado el riesgo en zonas que históricamente no se consideraban vulnerables. El impacto actual en Niscemi evidencia la fragilidad de ciertos asentamientos urbanos ante el cambio en los patrones climáticos, dejando un panorama de incertidumbre sobre la habitabilidad a largo plazo en diversos sectores de la meseta siciliana.