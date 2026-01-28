Desaparece avión en Colombia con 15 ocupantes en la ruta Cúcuta-Ocaña

Este miércoles, 28 de enero, se reportó la desaparición de un avión de la aerolínea Satena mientras cumplía la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el noreste de Colombia.

La aeronave, que transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras hacia las 12:05 p. m. Según los registros oficiales, el último contacto con los controladores de tráfico aéreo se produjo a las 11:54 a. m., doce minutos después del inicio del vuelo.

El aparato involucrado es un Beechcraft de fabricación estadounidense, con matrícula HK4709 y capacidad para 19 personas, operado por la empresa Searca bajo la modalidad de Satena.

Datos de la plataforma Flightradar indican que la comunicación se interrumpió cuando la unidad sobrevolaba una región montañosa situada entre los municipios de Ábrego y La Playa. Este trayecto, que conecta las dos ciudades principales de Norte de Santander, suele completarse en un tiempo estimado de 25 minutos.

Respuesta de las autoridades nacionales para la búsqueda del avión

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó a través de sus canales oficiales que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya se encuentra recopilando información sobre el suceso.

Asimismo, informó que se han activado todos los protocolos de emergencia para asistir a las autoridades aeronáuticas en las labores de localización. Por el momento, los equipos de búsqueda concentran sus esfuerzos en el área donde se registró la última señal de la aeronave para determinar su paradero.