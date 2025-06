Alerta sanitaria en EE.UU por posible contaminación de bacteria E. coli en carne molida orgánica distribuida

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido una alerta pública por la posible presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en carne molida orgánica. La advertencia, emitida por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), se dirige específicamente a paquetes de una libra de “Organic Rancher Organic Ground Beef 85% Lean 15% Fat”.

Estos productos, envasados al vacío, fueron distribuidos principalmente en sucursales de Whole Foods Market a nivel nacional, y también llegaron a otros distribuidores en Connecticut, Georgia, Illinois y Maryland. Aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados de personas enfermas, el FSIS destaca el riesgo sanitario persistente, ya que algunos consumidores podrían tener aún la carne afectada en sus congeladores.

Los paquetes de carne sospechosa fueron producidos los días 22 y 23 de mayo de 2025. Para identificar el producto, los consumidores deben buscar las leyendas “Use or Freeze By 06-19-25” y “Use or Freeze By 06-20-25” impresas en el empaque. Adicionalmente, pueden reconocerse por el número EST. 4027 impreso dentro del sello de inspección del USDA.

Producto contaminado con bacteria E. coli ya no está a la venta

Aunque los productos ya no están disponibles para la venta, el FSIS recomienda encarecidamente a los consumidores que revisen sus congeladores. Si encuentran alguno de los paquetes con estas características, deben desecharlos inmediatamente o devolverlos al lugar de compra. Esta medida es fundamental para prevenir cualquier riesgo potencial para la salud.