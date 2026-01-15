Tratamientos son intermitentes para pacientes que necesitan suministro de inmunosupresores

Los pacientes trasplantados en Venezuela viven en una constante incertidumbre. Aunque ciertamente en las últimas semanas el suministro de inmunosupresores (tratamientos necesarios para no rechazar un trasplante de riñón) está llegando con una mayor frecuencia, diversas organizaciones señalan que la distribución de estos medicamentos resulta intermitente.

Héctor Daniel Colmenárez, vocero de los pacientes renales y trasplantados en el estado Lara, menciona que, durante buena parte del año 2025 y al principio de 2026, la distribución de estos medicamentos por parte del Seguro Social ha sido intermitente.

«No tenemos muchos detalles del por qué de esta situación. Pensamos que a principios de año los retrasos se pueden deber a temas burocráticos, pero esto es algo que realmente preocupa a los pacientes», dijo Colmenárez.

Importancia de este tratamiento

La escasez de inmunosupresores en Venezuela no es un problema reciente. Reportes de diversos medios de comunicación señalan que, durante el último trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, los pacientes trasplantados denunciaron escasez de tratamientos. En septiembre de 2025, esta realidad volvió a ser documentada por los medios de comunicación al registrar una manifestación por la irregularidad en la distribución de estos medicamentos.

«Esta es una situación que viene siendo repetitiva. Lamentablemente, muchos de los pacientes trasplantados dependen de la distribución de estos medicamentos, porque es imposible poder comprar el tratamiento de forma privada. Son medicamentos de alto costo», menciona Colmenárez.

De acuerdo con algunas estimaciones de organizaciones no gubernamentales en el país, hay entre 2 y 3 mil pacientes trasplantados que se estarían viendo afectados con esta situación en todo el territorio nacional.

Los pacientes trasplantados no son los únicos que están siendo afectados por la distribución irregular de estos medicamentos. Para efectos de este reportaje, el equipo periodístico de LA PRENSA DIARIO DE LARA, pudo conversar con una mujer que sufre de artritis y que debe tomar inmunosupresores como parte de su tratamiento.

La paciente, quien por seguridad prefiere mantener el anonimato, explica que el medicamento, que cuesta 50 dólares, sólo llega a una red de farmacias en el estado. Según su relato, las personas deben anotarse en una lista para que desde la farmacia le avisen directamente cuando el fármaco esté disponible.