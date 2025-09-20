domingo, 21 septiembre 2025
Tapiceros sobreviven con remiendos: La restauración de muebles es un lujo

Tapiceros se enfrentan a una crisis debido a la falta de clientes que puedan costear la mano de obra para restaurar muebles, optando por reparaciones menores para sobrevivir.

Por Guiomar López
Un grupo de tapiceros coincide en que el descenso de solicitud de recuperación de juegos de muebles de un sofá y dos poltronas es cada vez más escaso, debido a que los clientes tienen limitaciones económicas para cancelar hasta la mano de obra que oscila entre 70 a $100, dependiendo del grado del daño de las piezas. Ellos han optado por sugerirles traer los materiales, como la tela o semicuero, pero aun así lo más común son los remiendos en determinadas zonas rotas, de los cuales hacen de tres a cuatro a la semana, generalmente a $20 cada uno.

Precisa Héctor Fonseca que percibe una merma progresiva de sus clientes desde 2017 y lamenta que esa cantidad de remiendos semanales era lo que acostumbraban a realizar a diario, como parte de los trabajos menores. Señala que la gente llega en busca de presupuesto y consideran muy elevada la mano de obra, pero ignoran que implica hasta 20 días, desarmar los muebles, cambiar la madera dañada, la gomaespuma (relleno) vencida y hasta desinfectar contra los ácaros u otras plagas almacenadas.

Explica que cuando se les da la lista, de un aproximado de 14 metros de tela para un juego de muebles que puede llegar a 20 metros, si es de los grandes y con cojines, a la mayoría de clientes no le alcanza su presupuesto. Cuando quieren el tapizado con semicuero estiman que cada metro cuesta $10 y puedan ubicar en $7 uno de poca resistencia.

Tapiceros sobreviven en la crisis

«Estamos sobreviviendo, porque de seis tapiceros solo quedamos dos activos en este local», señala Fonseca.

En el caso de Víctor Bracamonte, con 50 años dedicados a este oficio, señala varios muebles que dejaron abandonados, porque pasaron el plazo de 90 días y los clientes no regresaron por falta de dinero. De allí, que opta por arreglar asientos de moto o de carros, que los conductores necesitan para trabajar.

Danny Correa admite que tiene varios años sin restaurar muebles, porque la gente no puede cancelar los $300, incluyendo todo, y algunos prefieren que se termine de dañar o comprar otro juego de muebles sin la calidad garantizada.

