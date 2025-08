Tabú: “no voy al psicólogo porque no estoy loco”

La premisa «yo no voy al psicólogo porque no estoy loco», se escucha con frecuencia en quienes no ven como una prioridad la asistencia al especialista para atender su salud mental; sin embargo, expertos en el área de la psicología detallan que no hay concepción más errada que esa.

Reportes emitidos a principios del año 2025 por la Federación Venezolana de Psicólogos, sostienen que en Venezuela «existe un estigma social asociado a los problemas de salud mental, lo que dificulta que las personas busquen ayuda o hablen abiertamente sobre sus problemas emocionales».

El psicólogo, Luis Oropeza, afirmó que esta tendencia obedece a un tema cultural, ya que la asistencia al psicólogo no sólo se ve como una asociación a enfermedades mentales, sino que también tiene cierta connotación de debilidad que hace preferible ocultar la realidad, aunque no sea lo más sano.

«Se trata de una cuestión de información y educación que se ha transmitido por generaciones, tanto por el paciente como por su entorno social. Dichos prejuicios son indicativos claros de que la persona tiene miedo a ser juzgada, a un reencuentro consigo mismo para fortalecerse como individuo», añadió Oropeza.

Especialistas señalan la importancia de ir al psicólogo

Además del miedo y por considerarse sinónimo de debilidad, otro de los prejuicios responde a factores económicos personales, ya que ir al psicólogo se ve como un desperdicio de dinero y tiempo, acompañado de la minimización de la afección, bajo la afirmación de «es una tontería lo que me pasa».

Gerardo Sánchez, presidente del Colegio de Psicólogos del estado Lara, sostuvo que gran parte de los prejuicios son producto de la desinformación que gira en torno a la salud mental, que aunque existan miles de contenidos sobre ello, pocos invitan y motivan a los ciudadanos a romper prejuicios y paradigmas.

«El acceso a servicios de salud mental es limitado y costoso, lo que lleva a muchas personas a buscar información de fuentes no confiables, especialmente a través de redes sociales e inteligencia artificial. Esto genera un problema sociocultural que mantiene la persistencia de la predisposición y el estigma hacia quienes buscan ayuda», detalló Sánchez.

Los especialistas coinciden en que, aunque desde hace unos seis años para acá la barrera se ha comenzado a romper y las personas empiezan a hablar con normalidad de cómo se sienten, se necesita seguir promoviendo una cultura sobre el tema para erradicar eso de que ir al psicólogo es por locura e inestabilidad emocional.

Un tabú presente en las personas que afecta sus decisiones

La señora Milexa Pérez, consultada por LA PRENSA, afirmó que nunca ha ido a un psicólogo, a pesar de estar sobreexpuesta a desencadenantes de estrés y de circunstancias que le han afectado hasta su salud física.

«Consciente estoy de que es una necesidad, pero para mí no es prioridad, con tener un amigo de confianza o salir a recrearme todo pasa», dijo Pérez.

Pedro Torrealba, albañil, dijo que tuvo la intención de ir a un especialista, pero recibió múltiples cuestionamientos que le hicieron frenar su decisión.