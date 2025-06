Sector Enmanuel en Barquisimeto clama por servicios básicos: Calles intransitables y pozos sépticos colapsados

El sector Enmanuel carece de algunos servicios públicos lo que generan malestar en las 250 familias que lo conforman. Está ubicado al noroeste de Barquisimeto limitando con la avenida Circunvalación Norte, a la altura del corredor vial Jacinto Lara. Es de reciente asentamiento, ya que según sus habitantes la comunidad se fundó entre los años 2000 y 2005.

Falta de cloacas, fallas en el asfaltado y falta de la construcción de aceras son parte de los problemas que presenta esta comunidad. Sus habitantes, de forma continua, han hecho llamados a las autoridades municipales y estadales para buscar soluciones concretas a estos problemas.

Marcos López, un vecino de la tercera edad explicó que la comunidad ha quedado relegada en materia de servicios básicos, lo que ha llevado a que en los patios traseros de los hogares, se hagan pozos sépticos que comienzan a desmoronarse producto de las recientes precipitaciones, generando a su vez malos olores dentro y fuera de las viviendas.

«Aquí los problemas son varios; sin embargo, tememos que los pozos terminen de colapsar obligándonos a drenar las aguas hacia la calle, situación que en vez de brindarnos solución, conllevaría a empeorar el problema en nuestra comunidad, lo que se quiere es la colocación de tubos para tener un sistema de cloacas propio» dijo López quien añadió que la solución es fácil porque solo se requieren de unos 300 metros de tubos para conectar a la alcantarilla de aguas servidas del barrio Los Sin Techos.

El vecino también describió lo que viven todos los residentes de Enmanuel en los días de lluvia, ya que al no poseer asfaltado en ninguna de sus calles y al ser un sector de tierra arcillosa, todo queda intransitable por lo que deben esperar a que el terreno se seque, ya que de no hacerlo pueden resbalar y caerse en el camino.

José García, quien vive en el lugar, detalló que están conscientes de que hasta no colocar las cloacas no se puede proceder con el asfaltado, pero consideran que la acción se está tardando y las esperanzas se están desvaneciendo porque no ven ni el asfalto, ni las cloacas.

«En tiempos de campaña vemos a las personas comprometerse con el sector para darnos una mano y lograr que los problemas disminuyan, pero al paso del tiempo se les olvida y la promesa queda en el aire, recientemente vino el gobernador Reyes Reyes y le hicimos entrega del proyecto donde quedan asentadas las carencias de la comunidad, esperamos que con su instalación en la gobernación nos recuerde», manifestó García.

Fallas en el agua en el sector Enmanuel

Aunque reciben agua por tubería todos los viernes, vecinos detallan que el servicio presenta fallas. Frandi Seguerí, explica que el agua les llega a altas horas de la noche y no les permite llenar todos los pipotes y tanques que se han destinado para tal fin.

«Como nos encontramos en una zona alta, es lógico que el rebombeo sea menor y el agua nos llegue luego de surtir a los Sin Techos, Macías Mujica, Jacinto Lara y la parte alta del Trompillo. En la primera consulta popular se propuso instalar las tuberías para el agua blanca directa, sin pasar por otros sectores, resultando el proyecto ganador, al tiempo vinieron a abrir el canal y traer los tubos, pero todo quedó paralizado», soltó Seguerí

A causa de las recientes lluvias, parte de este canal quedó nuevamente tapado perdiéndose el trabajo que habían iniciado a principios de este año. En referencia a este tema, un vecino que prefirió no indicar su nombre, dijo: «nos tomaron el pelo, siendo un alegrón en vano porque más nunca volvieron a continuar la obra».

Vecinos esperan que les instalen del sistema de aguas blancas en la comunidad para gozar del servicio de manera directa y sin ningún tipo de contratiempos, lo que les permitiría el llenado de los pipotes más temprano.